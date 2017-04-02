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Возле ближайшей к Солнцу звезды открыли планету земного типа.

Астропрогноз на апрель что сулят нам звезды

© Фото: ESO/M. Kornmesser
Общество
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Кому следует напрячься, а кому, наоборот, отдохнуть в ближайшем месяце, решили звезды

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Астрологи предсказали, что ждет представителей каждого из Знаков Зодиака в апреле 2017 года.

Светлана Драган
© Photo: svetlanadragan.ru
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Овен

Вы точно поймете, что кое-что в жизни нужно поменять, и сделать это следует как можно скорее. Речь может идти обо всем — от смены работы до переезда. Но не спешите: мосты труднее строить, а разрушить их можно в один день. Конец месяца принесет прекрасную возможность претендовать на все задуманное, оставаясь при этом на прежних условиях.

Телец

Грядет проверка доверчивости и стрессоустойчивости. В этот непростой период не открывайтесь незнакомым людям. В то же время вы ощутите неимоверную силу и эмоциональный подъем, что приведет к поиску партнера — как делового, так и в личной жизни. Хотя и здесь аккуратность в подходе к людям не повредит.

Близнецы

Ваша главная проблема в этом месяце — это неоднозначность в романтических отношениях. Как женщины, так и мужчины-Близнецы начнут искать самые разные способы определить, является ли человек, находящийся с ними рядом, настоящей второй половинкой. В конце месяца судьба даст хороший знак и, тем самым, поможет разобраться в своих чувствах.

Знаки зодиака
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Рак

Бойтесь простуды в начале месяца. Рабочие моменты, в виде неких конфликтов и даже склок, не смогут не задеть впечатлительных представителей знака Зодиака Рак. Вероятно, настало время взять небольшой отпуск на пару дней, дабы слегка восстановить свои силы, освежить голову.

Лев

Вам грядет помощь в отношениях и сотрудничестве. Поэтому вы можете даже не сомневаться в том, что в трудную минуту вы не останетесь в одиночестве. Не думайте, что вам этого будет мало.

Дева

Тщательнее планируйте расходы. Не следует поддаваться секундным порывам, чтобы потом не пожалеть о ненужном приобретении. Середина апреля значима знакомством с особенным человеком, который оставит неизгладимый след в их будущей жизни.

Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым
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Весы

Не паникуйте, даже если происходящие события не вписываются в рамки вашего сознания. Стоит просто отпустить проблему, но не надеясь на авось, а целенаправленно продолжая делать все то, что делали, не совсем понимая, зачем, к чему и когда это закончится. Как только удастся это сделать и забыть обо всех своих переживаниях, то вы сразу же окажетесь на новом уровне, и все пойдет иначе.

Скорпион

Вместе радикальных трудностей вас ждут домашние хлопоты, которые не отпустят свободолюбивых представителей знака до самого конца апреля. Однако не только семейные дела будут забирать все внимание — друзья также будут нуждаться в поддержке и толковом совете. Нужно быть дружелюбными и доброжелательными, изо всех сил постараться никого не оттолкнуть от себя. Уже к концу месяца участие и доброта вернутся к вам с лихвой.

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Стрелец

Относительно спокойный и размеренный месяц ожидает всех Стрельцов, однако на работе, как и дома, все равно будут возникать небольшие проблемы. Решение всех затруднений придет также просто, как они, собственно, и возникли. На протяжении всего апреля Стрельцы будут ощущать небывалый подъем сил, который поможет им в построении далеко идущих планов. Все, что нужно для успеха — это прислушиваться к своему голосу и мотать на ус все идеи, приходящие в голову.

Козерог

В апреле Козероги будут всецело заняты взаимоотношениями в семье. Вероятны стычки со старшим поколением. Это касается не только родственников. Даже пожилые соседи будут косо поглядывать на Козерогов. Звезды рекомендуют представителям знака Зодиака Козерог разговаривать с каждым максимально сдержанно. В противовес негативным моментам, на протяжении всего месяца Козероги будут хорошими друзьями детям.

Архивное фото елки
© Sputnik/ Алексей Даничев
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Водолей

Водолеям выпадет прекрасная возможность сменить обстановку, отправиться в путешествие, найти новое хобби. Тем более, что душа Водолея и так будет жаждать перемен. Также в апреле представители своего знака без проблем заведут новые полезные знакомства. Вполне возможно, кто-то из новых друзей позовет страждущего по приключениям Водолея в интересное путешествие. Небольшой отдых пойдет Водолеям на пользу.

Рыбы

Бешеный темп повседневной жизни приведет к небольшому упадку сил у стойких Рыб. Не стоит отмахиваться от тревожных симптомов, пусть даже это обычная усталость. Рыбам в апреле следует слегка сбавить темп и заняться созиданием. Представителям знака Зодиака Рыбы захочется поразмыслить о будущем, остаться наедине со своими мыслями. К сожалению, обилие людей вокруг и наложенных на Рыб обязанностей могут существенно испортить планы. Прогулки на свежем воздухе, несомненно, помогут Рыбам восстановить силы.

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Теги:
Зодиак, астрология, предсказания, звезды
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