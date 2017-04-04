Экологи в панике: в Молдове и Украине грядет нехватка питьевой воды

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Украина фактически начинает страдать от нехватки воды, так как в последние годы уровень наполнения рек остается на уровне 20% от необходимого стандарта, заявил украинским СМИ министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Просыпался от кошмара

"Сегодня в Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса. Прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом просматривал новости, не начался ли мор рыбы ещё в какой-то реке", — сказал Семерак.

Он подчеркнул, что в это же время за халатное отношение к природным ресурсам ни одно предприятие в Украине не понесло наказания. По мнению Семерака, это связано со слабым законодательством, которое подразумевает лишь административную ответственность за такое обращение с природой.

Причина очевидна

Между тем Украина собирается строить шесть полноценных гидроэлектростанций в верховьях Днестра — одной из наиболее важных для себя рек и основной водной артерии для Молдовы.

© Sputnik / RODION PROCA Как аукнется Левобережью возведение новых ГЭС на Днестре

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Экологи считают, что тем самым Украина еще больше ухудшит ситуацию с питьевой водой.

Специалисты уверены — строительство этих шести ГЭС не только оставит большую часть Молдовы без воды, но из-за наводнений, о которых шла речь ранее, заметно ухудшит качество воды, поступающей и в Одесскую область.

"Продолжат исчезать многие виды рыб, а река загрязнится", — сообщила доктор географических наук, профессор Одесского научного института имени Мечникова Наталья Лобода.

А директор Ассоциации хранителей Днестра "Эко Тирас" Илья Тромбицкий заявил: одна из главных причин того, что Днестр стремительно превращается из реки в озеро, — то есть, мелеет, — заключается именно в исчезновении лесов в Карпатах, месте, где наша водная артерия берет свое начало.

"Как исправить ситуацию? Украина должна прекратить вырубку лесов в Карпатах, там, где формируется сток Днестра. Ведь леса аккумулируют влагу и затем постепенно выдают ее в реку — поэтому в водных артериях обычно и не происходит обмеление в жаркое время года", — рассказал Тромбицкий.

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