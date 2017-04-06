В Израиле перенесли выборы из-за певицы Бритни Спирс

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Лейбористы решили перенести выборы своего лидера, который автоматически станет одним из главных претендентов на пост премьер-министра, чтобы они не совпадали по дате с концертом американской поп-певицы Бритни Спирс, сообщил Sputnik Литва.

Одна из самых крупных партий Израиля, левоцентристская "Авода" решила перенести праймериз с третьего июля на четвертое июля из-за трудностей с охраной. Представители партии решили, что одновременно с концертом поп-дивы им не получится обеспечить нужное количество охранников для обеспечения безопасности мероприятия.

Собеседник агентства отметил, что очень много охранников нужно на выборы и очень много — на Бритни, их нанимают на один день, и, когда совпадают два больших мероприятия, то возникают трудности.

По данным местной прессы представители партии "Авода" имеют опасения по поводу заторов на дорогах, которые могут сказаться на ходе выборов.

Кроме того, на выступлении американской певицы, который состоится в главном парке Тель-Авива "Ха-Яркон", будут присутствовать десятки тысяч зрителей со всех концов страны.

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