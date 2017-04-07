Пятьдесят оттенков Меркель: американка собирает фотографии канцлера

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Фотографии Ангелы Меркель, от черно-белых подростковых снимков до недавних фото, на которых она смотрит в микроскоп, собираются на аккаунте merkellooks в Instagram. Американская художница Алана Джонсон пытается показать человеческую сторону канцлера Германии с помощью Instagram.
С начала февраля 2017 года Джонсон, художница и библиотекарь, живущая в Лос-Анджелесе, выложила в Instagram почти 400 фотографий Меркель и собрала более 12 тысяч подписчиков, рассказывает Sputnik Латвия.
Цель этого аккаунта – показать, что у серьезного политика Меркель есть и человеческие качества. До этого Джонсон создала похожий аккаунт, hillarylooks, для Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании в США.
Но почему нужно показывать, что Меркель тоже человек?
"Ее популярность пострадала из-за иммиграционной политики (и по другим причинам, конечно, но эта кажется одной из самых серьезных), и Евросоюз сейчас не в лучшем положении", — говорит Джонсон. "Мне кажется, что "показывать человеческую сторону" – это странное выражение, но есть люди, которые серьезно думают, что политики – это такие рептилоиды, так что вот".
"Многие, кажется, принимают Меркель как должное, а я, как американка, поражена, что ей удалось так долго удержаться у власти. Я завидую странам, которые избирают женщин главами государств!"
Джонсон рассказывает, что находить самые лучшие снимки ей помогают навыки библиотекаря.
Она собирается продолжать проект – у нее еще много фотографий Меркель, и она продолжает поиски.
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