Пятьдесят оттенков Меркель: американка собирает фотографии канцлера

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Фотографии Ангелы Меркель, от черно-белых подростковых снимков до недавних фото, на которых она смотрит в микроскоп, собираются на аккаунте merkellooks в Instagram. Американская художница Алана Джонсон пытается показать человеческую сторону канцлера Германии с помощью Instagram.

С начала февраля 2017 года Джонсон, художница и библиотекарь, живущая в Лос-Анджелесе, выложила в Instagram почти 400 фотографий Меркель и собрала более 12 тысяч подписчиков, рассказывает Sputnik Латвия.

Публикация от Alana Johnson (@merkellooks) Мар 22 2017 в 8:46 PDT

Цель этого аккаунта – показать, что у серьезного политика Меркель есть и человеческие качества. До этого Джонсон создала похожий аккаунт, hillarylooks, для Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании в США.

Публикация от Alana Johnson (@merkellooks) Апр 1 2017 в 11:18 PDT

Но почему нужно показывать, что Меркель тоже человек?

Публикация от Alana Johnson (@merkellooks) Мар 11 2017 в 10:16 PST

"Ее популярность пострадала из-за иммиграционной политики (и по другим причинам, конечно, но эта кажется одной из самых серьезных), и Евросоюз сейчас не в лучшем положении", — говорит Джонсон. "Мне кажется, что "показывать человеческую сторону" – это странное выражение, но есть люди, которые серьезно думают, что политики – это такие рептилоиды, так что вот".

Публикация от Alana Johnson (@merkellooks) Мар 10 2017 в 5:56 PST

"Многие, кажется, принимают Меркель как должное, а я, как американка, поражена, что ей удалось так долго удержаться у власти. Я завидую странам, которые избирают женщин главами государств!"

Публикация от Alana Johnson (@merkellooks) Мар 18 2017 в 12:46 PDT

Джонсон рассказывает, что находить самые лучшие снимки ей помогают навыки библиотекаря.

Публикация от Alana Johnson (@merkellooks) Мар 9 2017 в 8:23 PST

Она собирается продолжать проект – у нее еще много фотографий Меркель, и она продолжает поиски.

Публикация от Alana Johnson (@merkellooks) Фев 24 2017 в 11:06 PST

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