Выходцы из Молдовы серьезно увеличили число православных в Ирландии

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Благодаря в том числе и жителям Молдовы, переехавшим в Ирландию, количество православных в этой стране увеличилось.
В 2016 году в Ирландии проживало 6 тысяч 472 гражданина Молдовы в то время, как в 2011 году их было 3 тысячи 421 человек.
Многие выходцы из Молдовы зарегистрировались в Ирландии как граждане Румынии. В 2016 году в этой стране проживало 28 тысяч 702 обладателя румынских паспортов.
Всего же в 2016 году в Ирландии зарегистрировано 37,5 тысячи лиц православного вероисповедания.
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