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Выходцы из Молдовы серьезно увеличили число православных в Ирландии

© Sputnik/ Дмитрий Паршин
Общество
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Статистика 2016 года показала, что в 2016 году в Ирландии зарегистрировано 37,5 тысячи лиц православного вероисповедания

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Благодаря в том числе и жителям Молдовы, переехавшим в Ирландию, количество православных в этой стране увеличилось.

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В 2016 году в Ирландии проживало 6 тысяч 472 гражданина Молдовы в то время, как в 2011 году их было 3 тысячи 421 человек.

Многие выходцы из Молдовы зарегистрировались в Ирландии как граждане Румынии. В 2016 году в этой стране проживало 28 тысяч 702 обладателя румынских паспортов.

Всего же в 2016 году в Ирландии зарегистрировано 37,5 тысячи лиц православного вероисповедания.

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Теги:
православные, Румыния, Молдова, Ирландия
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