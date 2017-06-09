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Премьер-министр РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва

Стоун о Путине: мыслит как шахматист, сам водит машину и ценит женщин

© RIA Novosti. Alexey Druzhinin
Общество
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После встреч с Владимиром Путиным у американского режиссера Оливера Стоуна остались яркие впечатления: президент России находится в отличной физической форме, сам водит машину, мыслит как шахматист и ценит женщин

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Снявший документальный фильм "Интервью с Путиным", американский режиссер Оливер Стоун рассказал о своих личных впечатлениях от встреч с российским президентом.

"Он сам водит машину и мыслит как шахматист", — так описал российского президента Стоун.

С понедельника, 5 июня, в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года. Фильм Стоуна, с отрывками из которого ознакомились некоторые журналисты, уже вызвал критику в адрес режиссера со стороны ряда СМИ в США. Автора упрекают в пророссийской позиции и в симпатиях к главе РФ.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik/ Алексей Дружинин
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Сам Стоун заявил, что своим фильмом о президенте России Владимире Путине он пытается не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США, пишет Sputnik Эстония.

В интервью изданию Star Tribune о цели своей картины Стоун заявил: "Это критически важно для США — понять другую точку зрения". "Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", — добавил он.

Интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которые и стали основой нового фильма, начались по время работы Стоуна над фильмом об экс-сотруднике АНБ США Эдварде Сноудене, который теперь живет в России. По словам Стоуна, Владимир Путин согласился на интервью, потому что "хотел быть услышанным". "Плюс, я думаю, многие мои вопросы были для него своего рода вызовом", — добавил Стоун в интервью The New York Post.

По словам режиссера, он старался задавать Путину неожиданные вопросы, вплоть до того, насколько хорошо спит президент РФ.

"Он сказал, что спит очень хорошо. Если бы я был на его месте, я бы очень нервничал. Наверно, Путину помогает дзюдо", — сказал Стоун. Президент РФ владеет черным поясом

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Американский режиссер Оливер Стоун
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Владимир Путин в фокусе Оливера Стоуна - съемки фильма закончены
Стоун также отметил превосходную физическую форму российского президента, который занимается плаванием и работает со штангой.

"Я не ходил с ним в качалку, — рассказал Стоун. – Он в отличной форме. Я думаю, я был бы смущен".

Американский режиссер также рассказал, что он был впечатлен тем, что Владимир Путин держался очень просто во время интервью, которые проходили у него дома, в рабочем кабинете или в машине по дороге куда-либо. Не увидел режиссер и никакой "показухи" в том, что окружает президента.

"У Путина хорошая дача. Но я не видел никаких яхт или громадных особняков", — заявил Стоун.

Режиссер отметил, что, по его мнению, Владимир Путин любит женщин.

"Он любит женщин и буквально сиял, когда рядом находилась моя жена", — сказал Стоун.

Также режиссер высказал свои мысли насчет того, кто мог бы сыграть роль Владимира Путина, если бы он снимал художественный фильм о российском лидере.

"Первый, кто приходит на ум – это Джереми Реннер, он немного похож на Путина, — сказал Стоун. – Но Путин очень умный. Я не знаю, насколько умен Реннер. Леонардо Ди Каприо мог бы быть похожим на Путина, он и Ленина мог бы сыграть", — добавил режиссер.

Однако Стоун в заключение сказал, что вряд ли решился бы снимать художественную картину о Путине, поскольку не знает, "что еще бы мог в ней выразить".

Полная четырехсерийная версия фильма "Интервью с Путиным" будет показана 12-15 июня.

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Теги:
интервью, Путин, Стоун, США, Россия
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