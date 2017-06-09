Впервые за 200 лет император Японии получил право отречься от престола

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Парламент Японии впервые за 200 лет принял закон, позволяющий отречение императора. Верхняя палата парламента страны восходящего солнца одобрила законопроект, позволяющий монарху передать трон наследнику еще при жизни.

Документ подразумевает, что отречься Акихито сможет через три года после обнародования закона. При этом после передачи престола он сохранит все свои привилегии и гособеспечение, однако именоваться он будет дзёко (упрощенный вариант от дайдзё тэнно — прим.ред), что на русский язык можно перевести как отрекшийся император или император, уступивший трон, или "император на покое".

В принятом законе отмечается, что население Японии понимает озабоченность императора в связи с тем, что с возрастом он не сможет полностью выполнять свои функции, сообщают зарубежные СМИ.

Начало работе над специальным законопроектом положило историческое обращение, с которым Акихито обратился к народу в августе 2016 года. Тогда он рассказал о своих опасениях по поводу способности выполнения обязанностей в качестве "символа государства" в связи с преклонным возрастом. Монарх дал понять, что готов к возможной передаче престола своему сыну, наследному принцу Нарухито, однако напрямую не затронул эту тему, слово "отречение" в его речи не прозвучало.

© AFP/ KAZUHIRO NOGI Император Японии объявил, что ему трудно выполнять роль символа нации

Акихито — 125-й император Японии, старший сын императора Хирохито, при котором Япония вступила во Вторую мировую войну. Он взошел на трон в 1989 году, после смерти отца.

Отметим, что Акихито не первый раз нарушает многовековые традиции страны. Он первый в истории Японии наследный принц, женившийся на простолюдинке. Императрица Митико Сёдо — дочь президента мукомольной компании, а не аристократа. Супруги познакомились на теннисном корте, свадьба состоялась в 1959 году. Несмотря на неравный статус, их союз одобрили все представители Совета Императорского двора.

Последний раз монарх Японии отрекался от престола 200 лет назад. В 1817 году император Кокаку передал власть сыну, а сам занялся изучением дворцового церемониала. Всего в истории страны упоминается 60 человек с титулом дайдзё тэнно.

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