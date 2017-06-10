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Кот породы мейн-кун из Финляндии

В сети появилось фото самого большого в мире кота-гиганта

© Yle / Marjut Mäntymaa
Общество
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Претендент на звание самого большого домашнего кота в мире живет в Финляндии и весит 16 килограмм

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Кот Пиккис, что в переводе с финского означает "Малышок", претендует на звание самого большого домашнего кота в мире.

Домашний любимец гражданина Финляндии Яна-Эрика Брууна весит 16 килограмм, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

В длину Малышок достигает 120 сантиметров, что на два сантиметра длиннее мейн-куна Лудо, который до сих пор был признан самым большим котом в мире.

Домашний любимец финна Яна-Эрика Брууна весит 16 килограмм
Yle / Marjut Mäntymaa
Домашний любимец финна Яна-Эрика Брууна весит 16 килограмм

"Я, конечно, знал, что мейн-куны — самые крупные в мире коты, однако совсем не ожидал, что Пиккис вырастет таким огромным", — рассказал владелец кота.

Хоть кот весьма добродушен, взять его на руки может себе позволить далеко не каждый — вес домашнего питомца внушительный.

Еще один гигантский представитель домашних кошек по кличке Омар, который достигает 120 сантиметров в длину, живет в австралийском Мельбурне и пользуется популярностью в социальных сетях.

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Теги:
фото, гигант, кот, Финлндия
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