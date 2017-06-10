Самые шокирующие артефакты - в подборке Sputnik

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Когда археологи обыскивали канализацию под римскими банями в Израиле, то они наткнулись на нечто ужасающее… на огромное количество младенцев, которых сбросили в канализацию.

Умервщлённые младенцы

Крысиный король

Крысиный король образуется, когда несколько крыс сплетаются или срастаются хвостами. Крупнейший из подобных артефактов содержит 32 крысы. Ни одной живой подобной аномалии обнаружено не было, сообщает Sputnik Эстония.

Многочисленные обезглавленные и изуродованные тела людей и животных пролили свет на то, какими ужасными были ритуалы ацтеков — находка 2004 года возле Мехико.

Терракотовая армия

В огромной терракотовой армии, которая была похоронена с первым императором Китая, нет ни одного повторяющегося лица!

Кричащие мумии

У большинства мумий приоткрытый рот, но иногда археологи обнаруживают мумии, которые будто кричали во время смерти.

В Индии был найден череп кремированного человека, который считается первым прокаженным.

Древняя химическая война

В 1933 году были найдены осадные туннели с останками 19 римских солдат, которые попали в ловушку персов: когда римляне атаковали, то их встретила в туннеле горящие сера и битум, которые превращаются в кислоту в легких.

Обнаруженный в 1799 году Розеттский камень является основным источником для понимания египетских иероглифов. Камень, датируемый 200 г. до н.э. — фрагмент более крупного камня, содержащего указы царя Птолемея V на 3 языках.

Учёные полагают, что эти почти идеальные сферы были вырезаны на рубеже первого тысячелетия. Их предназначение неизвестно.

Древняя Троя

Троя — город-легенда, располагавшийся в северо-западной Анатолии (современная Турция). Его нашли в 1865 году.

Антикитерский механизм

Этот механизм был обнаружен на месте кораблекрушения у греческого острова Антикитера на рубеже 20-го века. Сейчас 2000-летнее устройство считается первым в мире научным калькулятором, с помощью которого можно было точно измерить положение солнца, луны и планет, просто введя дату.

Рапа Нуи

Или Остров Пасхи — один из самых удалённых от суши населённых островов в мире. Славится огромными каменными головами. До сих пор остается загадкой, как аборигены передвигали их.

Гробница затопленных черепов

В Швеции при раскопках высохшего озера были найдены несколько черепов со вбитыми колами. Черепам 8000 лет.

Свитки Мёртвого моря

Свитки Мёртвого моря содержат самые ранние из известных сохранившихся экземпляров библейских документов, датируемые 150 годом до н.э.

Эта рукопись датируется началом 15 века и была написана в Италии. Большинство ее страниц заполнены рецептами из трав, но ни одно растение не соответствует существующим на Земле, а язык манускрипта не расшифрован.

Большой Заяцкий лабиринт

Самые загадочные объекты на острове — лабиринты спиралевидной формы, датируемые 3000 годом до н.э. Крупнейший лабиринт — в диаметре 24 метра. Для чего их использовали — неизвестно.

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