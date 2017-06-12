Петров пост 2017: что можно и нельзя есть, календарь поста

Апостолы Петр и Павел были призваны на служение Иисусу Христу и Церкви по-разному, однако по преданию оба окончили свою жизнь мученически — апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел — обезглавлен мечом. Поэтому Петров пост еще называется Апостольским.

Начало Петровского поста не имеет постоянной даты — он всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы) – в 2017 году выпадает на 12 июня, отмечает Sputnik Грузия.

А дата Троицы зависит от дня празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты и длится от 8 до 42 дней.

Суть и значение поста

Петров пост установлен в апостольские времена и относится к самым первым временам православной церкви. Раньше его называли постом Пятидесятницы. Петровским или Апостольским пост стал после возведения храмов Святым апостолам Петру и Павлу в Константинополе и Риме.

Петров пост, как и любой из четырех многодневных постов в году, призывает к самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями и готовит христиан постом и молитвой к празднованию дня Святых апостолов Петра и Павла.

Священнослужители считают, что духовная жизнь без поста невозможна — эта истина подвижническая, за которую заплачено кровью. Но Петров пост — это не только память о прошлых гонениях от внешних врагов.

Согласно Евангелию, главный враг не тот, кто убивает тело, а тот, который коренится внутри души. История помнит случаи, когда крещеные люди забывали о любви к Богу и ближнему и возвращались к прежним грехам, а пост напоминает о такой опасности, отмечают служители церкви.

Для христианина голод, отказ от пищи сами по себе не являются благом, так как потребность в пище естественна для человека. Пост служит воспитанию воли, которая важна для нравственности, так как постясь человек учится подчинять свои телесные потребности духу.

© Sputnik/ Юрий Кавер Крестный ход с Чудотворной иконой Владимирской Божией Матери

В дни поста церковь призывает задуматься о смирении и мученичестве, а также оценить духовный подвиг каждого из апостолов. Мученичество в православии — одно из ключевых явлений. Именно пойти на муки и смиренно их принять — высший духовный подвиг.

Петров пост также дан для того, чтобы наверстать упущенное в Великом посту. Это выход для тех, кто по болезни, в путешествии, или по другим причинам не смог соблюдать Великий пост перед Пасхой.

Что можно и нельзя есть в Петров пост

Петров пост, в отличие от Великого, не такой строгий. Начинается он в понедельник, на 57-й день после Пасхи (через неделю после Троицы). В 2017 году он выпадает на 12 июня, а последним днем поста является 11 июля. Соответственно в 2017 году он длится 30 дней.

В этот период также нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, но разрешается рыба в некоторые дни недели. Основу постного стола составляет овощи, зелень и блюда, приготовленные из них, а также крупы, фрукты, ягоды и сухофрукты.

Во время этого поста на понедельник предписано употребление горячей пищи без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресениям разрешена рыба, в среду и пятницу – сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед). А в выходные дни допускается немного вина.

© Sputnik/ MARIA TSIMINTIA Календарь питания на Петровский пост

Исключение составляет последняя пятница Петровского поста, которая выпадает на 7 июля. В этот день православная церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи – Крестителя Спасителя, поэтому вкушать рыбу разрешается.

День памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который празднуют 12 июля, не входит в пост. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то является постным, но невысокой степени строгости – разрешена пища с маслом, рыба и вино.

Святой Серафим Саровский говорил, что "истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему (голодному, жаждущему)… Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало; и не в том, чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много".

Как нужно поститься

Петров пост считается самым легким постом за весь календарный год. Но даже приступая к такому, не самому строгому, посту, нужно посоветоваться со своим духовником и лечащим врачом, если у вас есть какие-либо хронические заболевания.

Вообще, мирянам положен не такой строгий пост, как монахам, для которых Уставом предусмотрены более строгие правила. Во время поста из меню также следует исключить продукты быстрого приготовления, то есть фаст-фуд, кондитерские изделия и выпечку.

В тоже время следует помнить, что пост — это духовное очищение и только на втором месте стоит воздержание от пищи. Оно должно способствовать не потере веса, а укреплению в человеке духовного начала. Поэтому очень важно во время поста молиться, исповедаться и причащаться.

Но, если мирянину по каким-либо причинам нельзя соблюдать все правила поста, он может ограничивать себя в иных, негастрономических вещах. Например, не смотреть в пост телевизор или не пользоваться социальными сетями в интернете.

Традиции и обычаи

По церковным канонам, таинство брака — венчание не совершается в период церковных праздников, постов и индивидуальных храмовых праздничных дней. Соответственно, свадьба во время Петровского поста и в Петров день не разрешена.

Чтобы прожить долгой и счастливой семейной жизнью, рекомендуется переждать Петров пост. Также нужно отложить зачатие детей до окончания поста. Согласно народным обычаям, свадьба в Петров пост не проводилась и по другим причинам.

Петров пост проводится летом, в сезон разгара полевых работ, поэтому сложилась многовековая традиция не проводить свадьбы в это время. Этой традиции придерживается и современная сельская молодежь.

Еще более древняя традиция утверждает, что души умерших в это время посещают Землю, и веселые празднования являются неуважением к их памяти.

Приметы на Петров пост

Во время поста не стоит стричься — волосы будут редкими. В пост не шьют и не занимаются рукоделием — руки будут слабые. Кто в Петров пост деньги даст в долг, тот сам три года из долгов не вылезет.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Религия

Брак, заключенный в пост, — недолгий, в семье не будет согласия, и она скоро распадется. Если в Петров пост, на исходе луны, дотронуться бородавкой до сухой ветки, сказав при этом: как в пост на блюде мясо пусто, так чтобы и бородавке было негусто, — то бородавка засохнет и отпадет. Если поминки совпали с постом, то по правилам и помины должны быть постными. Но нет ничего страшного и в том, что на столе в такой день стояла скоромная еда. Если во время поста, при застолье, кто-нибудь будет уговаривать постящегося человека поесть мяса, высмеивая его или пост, то он будет тяжело и долго умирать.

Петров пост — не время для гаданий, обрядов, выполнения магических ритуалов. Так вы можете накликать беду на себя и своих близких, оставшись без поддержки высших сил. Лучше посвятить время молитвам и искренне попросить желаемого у Неба.

Если в первый день поста идет дождь, то урожай будет отменным. Три дождя за один день — год обещает быть богатым на радостные события.

Если кукушка, переставала подавать голос за неделю до поста, это сулит позднюю теплую зиму.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>