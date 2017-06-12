Супруга президента США Меланья Трамп поселилась в Белом доме

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Супруга президента США Меланья Трамп и ее младший сын Бэррон переехали в Белый дом спустя четыре с половиной месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал NBC News.

В социальной сети Twitter первая леди США уже успела разместить фотографию с видом из окна Белого дома, написав: "С нетерпением жду моментов, которые будут у нас в новом доме".

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) 12 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что супруга президента США осталась в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом, так как хотела чтобы их 10-летний сын Бэррон до конца учебного года продолжил посещать школу в Нью-Йорке.

Многие жители Нью-Йорка негодовали по этому поводу, так как им приходилось страдать из-за постоянных пробок в центре города из-за кордонов охраны первой леди, кроме того по данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходилось полицейскому управлению города в сумму от 127 до 146 тысяч долларов.

© AP Photo / Kevork Djansezian Интернет "гудит": Меланья Трамп, вернись в Белый дом!

И тем не менее рейтинги Меланьи стремительно растут. Согласно последнему опросу CNN/ORC, 52% американцев отзываются о первой леди одобрительно, отмечает издание.

Напомним, что Трамп отличался низким рейтингом в ходе предвыборной кампании, однако это не помешало ему одержать победу над Хиллари Клинтон. Выступление Трампа на съезде республиканцев, где он был официально выдвинут кандидатом в президенты США, поддержали 58% опрошенных — это был самый высокий результат за время предвыборной гонки.

В первые месяцы президентства тенденция к низкому рейтингу для Трампа сохранилась. Всплеск поддержки произошел после речи Трампа в конгрессе 28 февраля — в последовавшую неделю число одобряющих деятельность президента колебалось от 43% до 45%. При этом президент Америки получил титул "Человек года" по версии американского журнала Time в 2016 году.

Социологическая компания Gallup формирует рейтинг на основе ежедневного телефонного опроса приблизительно 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность, заявленная компанией, составляет плюс-минус три процентных пункта.