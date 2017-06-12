В Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Пуэрто-Рико на референдуме проголосовало большинством за вхождение в состав США на правах штата, сообщают зарубежные СМИ.

© REUTERS/ Alvin Baez Пуэрто-Рико оказалось полностью обесточено

Большинство участников референдума в Пуэрто-Рико — 97% проголосовавших — высказались за то, чтобы территория изменила свой правовой статус и стала 51-м штатом США. Сейчас остров находится под управлением Вашингтона, но не входит в состав Соединённых Штатов.

Более 97% участников прошедшего референдума о статусе Пуэрто-Рико выступили за то, чтобы стать 51-м штатом США. Согласно предварительным результатам подсчёта голосов, почти 503 тыс. человек высказались за первый пункт в бюллетене. Около 8 тыс. проголосовавших (1,5%) выступили за проведение нового референдума, а примерно 7 тыс. человек (1,3%) — за сохранение текущего государственного статуса. При этом явка на референдуме была низкой: на участки пришли всего 23% граждан, имеющих право голоса.

Из-за серьезного экономического кризиса власти Пуэрто-Рико не могут расплатиться с долгами в размере примерно $70 млрд. Консультации по поводу реструктуризации задолженности пока не принесли результатов.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло заявил, что "со стороны Вашингтона было бы крайне непоследовательно требовать демократии в других частях мира" и не отреагировать на то, что в Пуэрто-Рико "воспользовались правом на самоопределение".

Пуэрто-Рико — государство, которое является «неинкорпорированной организованной территорией» США, то есть контролируемой Вашингтоном при наличии самоуправления. Родившиеся в Пуэрто-Рико получают американское гражданство, но не голосуют на выборах президента и не платят налоги в федеральный бюджет.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>