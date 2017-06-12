Зигзаг удачи на полмиллиона долларов

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Купив лотерейный билет в продовольственном магазине округа Риверсайд, житель штата Калифорния выиграл джекпот лотереи Powerball размером $448 млн.

Имя обладателя счастливого билета пока не известно, сообщают зарубежные СМИ.

Согласно правилам акции, выигрыш получает тот, кто верно угадал номера пяти белых шаров и одного красного, который и называется Powerball.

Забрать свои деньги он может уже сегодня, но пока за выигрышем не обратился. Победитель имеет право получить деньги частями в течение 29 лет или все сразу, но тогда сумма становится примерно в два раза меньше ($279,1 млн).

Выигрыш в 448 млн долларов стал десятым по величине за всю историю проведения лотерей в США.

В январе 2016 года был разыгран крупнейший джекпот в лотерее Powerball в размере 1,6 миллиарда долларов. Три выигрышных билета были куплены во Флориде, Калифорнии и Теннесси.

Розыгрыши Powerball проходят в 42 штатах США, в столичном округе Колумбия и на Виргинских островах.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>