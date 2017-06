На Даунинг-стрит многое поменялось.., но Ларри остался неизменным

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. После выборов в парламент Великобритании многое поменяется, но одно останется неизменным — Ларри, кот, живущий в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на издание The Telegraph.

Ларри попал в дом на Даунинг-стрит в феврале 2011 года из приюта для кошек и собак в Бэттерси. Там его рекомендовали как отличного мышелова.

© Photo: Commons.wikimedia.org Кота Ларри представляют президенту США Бараку Обаме

Предыдущий кот на этой должности, Хамфри, ушел в отставку в 1997 году, вместе с премьер-министром Тони Блэром. В следующем году Ларри показал свой суровый нрав: его драку с Фрейей, официальной кошечкой Казначейства, пришлось разнимать полицейским.

George Osborne's cat, Freya, gave David Cameron's Larry an utter pasting in a Downing Street dust-up. pic.twitter.com/w4oCHSdO — Phil Clarke (@ClarkePhil) 17 октября 2012 г.

В апреле прошлого года штат британского МИД тоже пополнился четвероногим сотрудником — кота по кличке Пальмерстон взяли из того же приюта, что и Ларри.

В июне, после объявления результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС, Дэвид Кэмерон подал в отставку, и Ларри перешел в подчинение Терезы Мэй.

До сих пор его хозяевами были только премьеры-консерваторы. Во время последнего выступления в парламенте Кэмерон опроверг слух, что он не любит Ларри, и признался, что хотел бы забрать кота с собой.

Однако вскоре после отставки Кэмерона жизнь Ларри круто изменилась — он вступил в борьбу с Пальмерстоном.

Larry & Palmerston in swishing stand off after a scrap in Downing St this morning. Poor Palmerston lost again — & slunk off to Boris's gaff. pic.twitter.com/XuBBpqPZa2 — Su Maskell (@SuMaskell) 25 февраля 2017 г.

Борьба велась ни на жизнь, а на смерть: в июле Ларри вернулся на Даунинг-стрит, прихрамывая, и был вынужден показаться ветеринару. Впрочем, после выздоровления он явно отплатил сопернику той же монетой — на фотографии видно, что у Пальмерстона вырван клок шерсти на холке.

Death on the steps of No10 to gruesome to show palmerston who's trying to get into the house again chews on a bird! pic.twitter.com/buG4fNmDA0 — Political Pictures (@PoliticalPics) 27 июля 2016 г.

Война двух котов привлекает большое внимание прессы: папарацци дежурят возле резиденций премьер-министра и главы МИД не ради политических сенсаций, а чтобы не пропустить очередную драку двух высокопоставленных котов.

