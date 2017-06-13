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Кот Ларри смотрит в окно в резиденции премьер-министров на улице Даунинг, 10, архивное фото

На Даунинг-стрит многое поменялось.., но Ларри остался неизменным

© AP Photo / Mark Large, pool
Общество
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Пять лет назад бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом обитателе Даунинг-стрит – коте-крысолове Ларри, который отличается "сильным хищным инстинктом"; с тех пор многое поменялось, но Ларри остался неизменным

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. После выборов в парламент Великобритании многое поменяется, но одно останется неизменным — Ларри, кот, живущий в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на издание The Telegraph.

Ларри попал в дом на Даунинг-стрит в феврале 2011 года из приюта для кошек и собак в Бэттерси. Там его рекомендовали как отличного мышелова.

Кота Ларри представляют президенту США Бараку Обаме
© Photo: Commons.wikimedia.org
Кота Ларри представляют президенту США Бараку Обаме

Предыдущий кот на этой должности, Хамфри, ушел в отставку в 1997 году, вместе с премьер-министром Тони Блэром. В следующем году Ларри показал свой суровый нрав: его драку с Фрейей, официальной кошечкой Казначейства, пришлось разнимать полицейским.

В апреле прошлого года штат британского МИД тоже пополнился четвероногим сотрудником — кота по кличке Пальмерстон взяли из того же приюта, что и Ларри.

В июне, после объявления результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС, Дэвид Кэмерон подал в отставку, и Ларри перешел в подчинение Терезы Мэй.

До сих пор его хозяевами были только премьеры-консерваторы. Во время последнего выступления в парламенте Кэмерон опроверг слух, что он не любит Ларри, и признался, что хотел бы забрать кота с собой.

Однако вскоре после отставки Кэмерона жизнь Ларри круто изменилась — он вступил в борьбу с Пальмерстоном.

Борьба велась ни на жизнь, а на смерть: в июле Ларри вернулся на Даунинг-стрит, прихрамывая, и был вынужден показаться ветеринару. Впрочем, после выздоровления он явно отплатил сопернику той же монетой — на фотографии видно, что у Пальмерстона вырван клок шерсти на холке.

Война двух котов привлекает большое внимание прессы: папарацци дежурят возле резиденций премьер-министра и главы МИД не ради политических сенсаций, а чтобы не пропустить очередную драку двух высокопоставленных котов.

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Теги:
кот Хамфри, кот Ларри, Тереза Мэй, Кэмерон, Великобритания
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