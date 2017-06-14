Кардашьян и ее "откровение" на саммите Forbes

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Светская львица, американская теледива Ким Кардашьян, выступая на Forbes Women's Summit в Нью-Йорке, заявила о новом бизнес-проекте.

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Кардашьян призналась, что год был для нее довольно тяжелым — от вооруженного нападения в Париже до появления на обложке Forbes.

Телеведущая сообщила, что начинает новый бизнес в сфере Makeup. По ее словам, линия KKW Beauty — комплекты контурных карандашей — выйдет на следующей неделе. Приобрести их можно будет исключительно на официальном сайте Кардашьян, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на официальную страницу Forbes.

На днях теледива попала в список богатейших представителей американского шоу-бизнеса, составленный изданием Forbes. Звезда реалити-шоу заняла 47-е место в списке с доходом в 45,5 миллиона долларов.

Кардашьян сказала, что, несмотря на критику в свой адрес и обвинения в бесталанности, ей удалось состояться как бизнесвумен.

"Все мои начинания – собственная марка одежды для детей, косметическая продукция, кимоджи для мобильных приложений – все принесло прибыль, потому я уверена в себе, всегда хотела иметь собственное дело, и я его имею, я на все сто процентов вовлечена в свои бизнес-проекты", — сказала Кардашьян.

Она отметила, что отказалась от идеи лицензирования продукции и сейчас является полноправной владелицей собственного бизнеса.

На саммите Forbes Women в Нью-Йорке собрались сотни женщин-предпринимателей и руководителей компаний с целью изменения дисбаланса власти в деловом мире.

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