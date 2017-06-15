В странах Евросоюза отменена "аномалия" - роуминг

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Начиная с сегодняшнего дня — 15 июня, клиенты европейских операторов сотовой связи больше не будут оплачивать роуминг для международных звонков между странами ЕС, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

10 лет ожидания

Проблема роуминговых сборов и вполне логичное желание их отменить рассматривались и решались на протяжении долгих 10 лет.

Каждый раз, когда граждане ЕС пересекали границу, отправляясь в другие европейские страны на отдых, учебу, работу или просто на короткие выходные, они сталкивались с проблемой свободного использования мобильного телефона, а по возвращении домой – и с огромным счетом за "заграничные" телефонные услуги.

Теперь эта ситуация навсегда осталась в прошлом.

Весомый успех Евросоюза

По заявлению Еврокомиссии, нынешнее устранение роуминговых сборов однозначно вошло в копилку особенно радостных и ощутимых успехов ЕС.

"Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться через мобильные устройства по той же цене, что и в своей стране", — отмечено в сообщении Еврокомиссии.

В Британии тоже бесплатно

Звонки, СМС и пересылка информации в сетях 3G/4G будут оплачиваться по национальным тарифам стран Евросоюза.

Новое правило распространяется на 28 стран-членов ЕС, в том числе и на Великобританию, невзирая на ее решение выйти из Евросоюза, а также на три страны европейского экономического пространства — Исландию, Норвегию и Лихтенштейн.

Тем не менее роуминг продолжит действовать на территории Швейцарии и в сетях некоторых операторов различных европейских территорий, например, в Андорре, Монако, Сан-Марино и Ватикане.

В совместном заявлении президента Европарламента Антонио Таяни, премьер-министра председательствующей в ЕС Мальты Джозефа Муската и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера отмечается, что отмена роуминга стала еще одним шагом к единому цифровому рынку ЕС.

Роуминг как аномалия

Как сообщал ранее Sputnik Эстония, 6 апреля в Страсбурге состоялось голосование о введении реформ по обеспечению бесплатного роуминга и равенства права доступа к интернету в ЕС. Документ поддержали 549 депутатов, 27 проголосовали против, 50 депутатов воздержались.

При этом на протяжении долгих десяти лет, пока велись предварительные переговоры и подготовительная деятельность, в Европейском союзе, где люди свободно перемещаются между странами, непомерные цены на роуминг считались аномалией.

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