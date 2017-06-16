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Золотые пляжи Каспия в Азербайджане

Пора на море: золотые пляжи Каспия ждут и зовут

Общество
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В Азербайджане есть пляжи на любой вкус - и галечные, и песочные, с чистым дном и скалистым

"Отдых на море" — каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Кому-то хочется непременно полежать на песочке, наслаждаться теплыми лучами солнца, плеском морских волн. А для кого-то это прогулка на яхте или погружение под воду с аквалангом. В Азербайджане возможно все, но главное – позагорать на пляже, побродить по горячему песку и сфотографировать морские пейзажи.

Азербайджан – это тот уникальный случай, когда в пределах одной страны встречается большинство из существующих климатических поясов (9 из 11): от сухого и влажного субтропического (Лянкяран) до горного тундрового (высокогорья Большого Кавказа). При этом значительная часть страны находится в субтропическом поясе.

И неудивительно, что благоприятный климат – ранняя весна, мягкие зимы и обилие солнца – делают летом Каспийский берег Азербайджана центром пляжного туризма. Формально пляжный сезон на большей части побережья Абшерона длится с июня по сентябрь. Отдельные смельчаки ездят туда и в мае, и даже в апреле. Но давайте обо всем по порядку и начнем с прилета в Азербайджан.

Баку – город настоящего, прошлого и будущего

Существует несколько способов проезда в Баку. Так, из Грузии – на самолете, поезде, машине или автобусе, из Киева – как на самолете, так и на поезде, а из Москвы в Баку – самолетом и поездом.

Ежегодно, для того чтобы искупаться в теплых водах Каспия, восхититься потрясающими местными пейзажами и, конечно, отдохнуть от повседневной суеты, в Азербайджан съезжаются тысячи гостей.

Каспийское море в Азербайджане
Каспийское море в Азербайджане

Море в Азербайджане столь привлекательно для туристов не только благодаря доступным ценам, хорошему уровню обслуживания и благоприятной природе. Отдых здесь чрезвычайно полезен для здоровья. Целебный морской воздух, экология и лечебная морская вода Каспия обладают оздoравливающим эффектом.

Отдохнуть от повседневной суеты
Отдохнуть от повседневной суеты

Погода на Каспийском море

На Абшеронском полуострове преобладает субтропический климат. Поэтому в Баку всегда мягкие короткие зимы и жаркое продолжительное лето. Несмотря на то, что Баку располагается на той же широте, что Италия или Греция, здесь наблюдается меньшее количество осадков, а среднегодовая температура несколько выше. Идеальные пляжные месяцы – июль и август, когда вода прогревается до 20-25 градусов.

Безопасность пляжей на берегу Каспия

Условно пляжи в Азербайджане разделяют на благоустроенные и дикие. Первые обычно оборудованы пляжными кабинками, лежаками, навесами, туалетами, парковкой и точками общественного питания. За все эти удобства взимается плата, которая начинается от $3.

По всему пляжу наблюдение ведут спасатели МЧС.

"Дикие" пляжи практически ничем не оборудованы, за чистоту и безопасность там никто не отвечает. Диким пляжем можно назвать любой участок берега, и главная его опасность заключается в непредсказуемости дна и течений.

На каких пляжах Азербайджана можно купаться, еще до начала летнего сезона определяет Министерство экологии и природных ресурсов АР.

Что взять на Каспийское море

Стоит внимательно отнестись к сборам, отправляясь купаться в начале сезона. Маловероятно забыть купальник или плавки, но есть много вещей, про которые стоит подумать заранее. Например, следует обратить внимание, оборудовано ли примеченное вами место шезлонгами, если нет, не забудьте взять коврик или большое полотенце. Головной убор обязателен как взрослым, так и детям. Расположившись на берегу в тени, имейте в виду, что плавать вы все равно будете под прямыми лучами солнца, поэтому не забудьте шапочку и крем для загара.

Общественных пляжных зон вдоль Каспийского побережья много — это Ших, Новханы, Мардакан, Загульба, Говсаны, Нардаран. Причем лидерами по популярности являются пляжи в Мардакане и Новханы.

Пляжи Азербайджана
Пляжи Азербайджана

Говоря о пляжах благоустроенных, надо помнить, что они в Азербайджане еще делятся на общественные и платные. Но если хочется комфорта, то даже на "бесплатных" придется потратиться. К примеру, зонты на общественных пляжах можно занять за $3, стол и стулья – за $6, заказать чай со сладостями – за $4-6, купить вареную кукурузу — за $0,62, а мороженное — от $1 до 4$. В то же время на таких пляжах для полноценного отдыха на побережье есть главное — чистый берег, море и золотистый песок.

Пляжи вдоль Каспийского побережья
Пляжи вдоль Каспийского побережья

На песчаном морском дне в Бильгя и Загульбе легко заметить мальков и крабов–отшельников. Отдыхающим тут предлагают покататься на катамаране и водном скутере.

Ших

Здесь морское дно не каменистое, море охвачено сушей с трех сторон, и даже при сильном ветре больших волн не наблюдается, что обеспечивает прозрачность воды. Однако, пляжи не могут похвастаться чистой водой – во многом из-за близости к черте города и нефтяным промыслам. Считается, что море здесь из-за выбросов не подходит для каждодневного купания.

Также ежегодный мониторинг, проводимый соответствующими службами Минздрава, выявляет неблагоприятный микробиологический фон. Однако, несмотря на официальный запрет, пляжный сезон в этой зоне открыт и близость к городу — первая причина ее посещения.

Вход здесь обойдется отдыхающим от $3-6 до $13-17, затраты зависят от пакета услуг – парковка, беседка, раздевалки, душевые. Аренда стола со стульями стоит $3-6, раздевалка – $0,60, пользование душем – $0,62 до $1.

Пляжи в Азербайджане – самое популярное место отдыха
Пляжи в Азербайджане – самое популярное место отдыха

Пляжи в Азербайджане – самое популярное место отдыха. Куда же еще податься из бетонного лабиринта в 40-градусную жару, как не к ближайшему пляжу.

Платные пляжи на Абшеронском полуострове давно превратились в отдельный бизнес отелей и частных предпринимателей.

Бакинские пляжи
Бакинские пляжи

Бакинские пляжи все больше обрастают ресторанами, барами, кафе и чайными, зачастую ближе к вечеру превращающимися в дискотеки и караоке-клубы.

К услугам тех, кто не желает рисковать, купаясь в море, предоставлен аквапарк с бассейнами, водными горками, аттракционами, душевыми и лежаками. Все перечисленные услуги входят в разовую плату за вход, которая составляет от $6 до $10.

Мардакян

Мардакянское побережье считается одним из лучших в Баку с точки зрения чистоты морской воды и дна. Между тем, общественные пляжи в этом столичном поселке рассчитаны на бюджет семьи со средним достатком. Столы, стулья и зонты платные, но не дорогие, самое расходное удовольствие – катание на водном мотоцикле, оно обойдется в $13 за 10 минут.

На берегу всегда присутствуют спасатели, а в последний сезон здесь установлены дежурства представителей патрульно-постовой службы полиции и кареты скорой помощи.

Кафе и ресторанчики на берегу
Кафе и ресторанчики на берегу

Вдоль берега легко найти множество кафе и ресторанчиков, где можно не только утолить жажду чаем и прохладительными напитками, но и перекусить. В $13-17 обойдется посещение пляжа в одной из лучших зон в Мардакане Khazar Golden Beach.

Бильгя и Нардаран

На пляжах Бильгя и Нардарана всегда читое дно и море, по всему берегу рассыпана галька, а в некоторых зонах – мягкий мелкий песок. Несколько выше, чем на мардаканских пляжах, будет стоить вход в зону Amburan Beach Club в Бильгя и Sea Breezе в Нардаране. Помимо отдыха у бассейнов или на чистом берегу, тут предложат массу развлечений для отдыхающих — мини-кинотеатр, скутеры, пляжные вечеринки, функционирует бар.

Цены в Amburan:
В зависимости от дня посещения, вход установлен в $8-15. Со своими продуктами вход строго воспрещен, а штраф за это может составить все $31.

Более привлекательна с точки зрения цен и комфорта зона Sea Breezе. Вход и пользование бассейном здесь стоят $13, при этом зонты, шезлонги и полотенца предоставляются бесплатно. Кстати, именно здесь этим летом прошел фестиваль "Жара", собравший звезд российского шоу-бизнеса.

Бузовна

Дешевле всего обойдется отдых на пляжах близ абшеронского поселка Бузовна. Стоимость пользования душевой кабинкой составляет $0,62, прокат стола и стульев – $3, лежака – $2. Однако, следует знать, что в отличие от других пляжей, море здесь отличается скалистым рельефом дна, поэтому нужно быть внимательным при купании в ветреную погоду.

Пляжи близ абшеронского поселка Бузовна
Пляжи близ абшеронского поселка Бузовна

Новханы

Отдельного внимания заслуживают пляжи в Новханы, они все больше обрастают ресторанами, кафе и чайными. Правда, в отличие от других пляжей, здесь больше сырости и нередок смог. Зато зоны отдыха ближе всего расположены к спальным районам столицы, поэтому дорога до моря займет примерно полчаса.

Стол и стулья здесь предоставят напрокат за $4-7, въезд на пляжную территорию на автомобиле составит от $0,6 до $1, шашлыки можно вкусить по цене $3 за порцию, обычный чай стоит $3, а чайный набор со сладостями — $6. Популярны здесь и верховые прогулки, которые обойдутся в $1.

Все чаще на пляже можно увидеть скутер. Вам с радостью дадут на нем прокатиться по цене $6, снабдив спасательным жилетом и советами инструктора.

Аквапарки на курортах Каспийского моря

Курорты Каспийского моря в последние годы активно развивают строительство новых современных отелей разных категорий, в том числе и пятизвездочных отелей европейского уровня. Все они располагают ухоженными частными пляжами, где можно отдохнуть с комфортом и удовольствием. Цены начинаются от $10 до $22.

Если вас интересует недорогой семейный отдых, то стоит рассмотреть туристический комплекс AF Hotel & Aqua Park (от $25 за одного человека в сутки). Здесь имеется все необходимое для идеального семейного отдыха, в том числе и собственный аквапарк.

Прибрежная линия в Азербайджане растянулась на сотни километров, поэтому отдохнуть у моря можно как в Баку, так и в регионах Азербайджана.

Отдых в Набрани

В этом курортном поселке имеется все необходимое для веселого и полезного отдыха.

Курортный поселок Набрань
Курортный поселок Набрань

На берегу Каспийского моря расположился красивейший курортный поселок – Набрань. Здесь можно насладиться пляжами и великолепными лесами. Набрань предлагает своим гостям посетить разнообразные уютные кафе, изысканные рестораны и ночные клубы. Сюда приезжают не только на время отпуска, но и просто в выходные.

До Набрани можно добраться: От аэропорта Гейдар Алиев можно за $12 взять такси до Бакинского автовокзала. Дальше есть два варианта: либо заказать такси до Набрани за $40 (или $10 на одного человека, вместе с попутчиками), либо отправиться на автобусе за $4.

Черный песок в Лянкяране

Самым популярным видом отдыха в субтропическом Лянкяране можно назвать пляжный.

Черный пляж в Лянкяране
Черный пляж в Лянкяране

Теплое Каспийское море, лечебный черный песок повысят жизненный тонус и улучшат настроение. На фоне черного песка море кажется более прозрачным. Еще одной особенностью лянкяранских пляжей является то, что здесь нет необходимости расставлять зонтики, прячась от солнца, поскольку многочисленные деревья создают приятную тень.

До Лянкярана можно добраться: От аэропорта Гейдар Алиев можно за $12 добраться на такси до Бакинского автовокзала. Далее путь на автобусе обойдется в $5, на такси — $31 (на одного человека — $6).

Как вы уже поняли из нашего рассказа, в Азербайджане есть пляжи на любой вкус — и галечные, и песочные, с чистым дном и скалистым. И как приятно ходить по горячему песочку, пропуская его между пальцев, собирать ракушки, наслаждаться ласковым прибоем. Пляжи Каспийского побережья дарят чистые и яркие эмоции.

Приезжайте с детьми или с друзьями, устраивайте семейный отдых или романтические поездки. В Азербайджане всегда рады гостям!

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Теги:
море, курорт, пляж, отдых, Азербайджан
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