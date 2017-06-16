Скончался патриарх немецкой политики Гельмут Коль

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет, сообщает Sputnik Армения.

Издание отмечает, что Коль умер у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Гельмут Коль возглавлял правительство Германии в период с 1982 по 1998 год и сыграл важную роль в установлении добрососедских отношений между ФРГ и Россией.

По мнению многих экспертов, Гельмут Коль вошел в историю как "канцлер единства", так как именно при нем состоялось воссоединение Германии.

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