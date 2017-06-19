КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Двойняшки у американской певицы Бейонсе и ее супруга – рэпера и продюсера Джей-Зи родились на минувшей неделе.

Подробности рождения малышей – точную дату и пол пока не сообщают, нет и официального подтверждения этой информации, пишет Sputnik Латвия.

"Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под своей фотографией в соцсетях еще будучи беременной.

Бейонсе – RnB-певица, актриса, танцовщица. С Джей-Зи они женаты с 4 апреля 2008 года. У них есть пятилетняя дочь Блю Айви Картер.

Журнал Forbes назвал Бейонсе, которой 35 лет, одной из самых молодых и успешных женщин. Ее состояние оценивается в 350 миллионов долларов. В этом же рейтинге – 27-летняя певица Тейлор Свифт (280 миллионов долларов), глава фирмы It Cosmetics Джейми Керн Лайма, которой 39 лет (410 миллионов долларов).

Бейонсе удалось набрать в Instagram 100 миллионов подписчиков. Ее опережают только поп-звезды Селена Гомес, Ариана Гранде и Тейлор Свифт.

В феврале 2017 года, на 59-й церемонии вручения награды Академии звукозаписи США "Грэмми", Бейонсе была упомянута в девяти категориях и стала лидером по числу номинаций. Но завоевала она две награды — за лучшее видео (Formation) и лучший альбом современной городской музыки (Lemonade). На церемонии беременная Бейонсе выступила в образе богини плодородия и покорила публику композициями Love Drought и Sandcastles, посвященными материнству.

Муж Бейонсе, канадский рэпер Дрейк, в 2016 году стал самым популярным и продаваемым исполнителем. Так утверждает Международная федерация производителей фонограмм.

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