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Происшествие в Париже, автомобиль врезался в полицейских

В Париже автомобиль врезался в полицейский фургон на Елисейских полях

© AFP/ Thomas Samson
Общество
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По сообщениям французских СМИ, в понедельник автомобиль протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже.

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Нападение на полицейских в Париже было совершено умышленно, сообщил журналистам представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

 Автомобиль протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, машина загорелась, передают СМИ.  В результате инцидента, сообщается, что гражданские лица и полицейские не пострадали.  Виновник аварии, по предварительным данным,  скончался, передает Sputnik Франция.

По словам Бранде, "нападение на участок полиции было преднамеренным". Это было вооруженное нападение, добавил чиновник.

В ночь на понедельник недалеко от Лондона произошел теракт. Не менее 10 человек пострадали в результате автомобильного инцидента, произошедшего около мечети в Финсбери-парке. Фургон наехал на толпу людей. Зарубежные СМИ отмечают, что после того, как автомобиль врезался в людей, из него выскочил вооруженный ножом молодой человек, который нанес им несколько ударов прохожим."

Теги:
происшествие, автомобиль, полиция, Франция
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