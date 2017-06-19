В Париже автомобиль врезался в полицейский фургон на Елисейских полях

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Нападение на полицейских в Париже было совершено умышленно, сообщил журналистам представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

Автомобиль протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, машина загорелась, передают СМИ. В результате инцидента, сообщается, что гражданские лица и полицейские не пострадали. Виновник аварии, по предварительным данным, скончался, передает Sputnik Франция.

По словам Бранде, "нападение на участок полиции было преднамеренным". Это было вооруженное нападение, добавил чиновник.

В ночь на понедельник недалеко от Лондона произошел теракт. Не менее 10 человек пострадали в результате автомобильного инцидента, произошедшего около мечети в Финсбери-парке. Фургон наехал на толпу людей. Зарубежные СМИ отмечают, что после того, как автомобиль врезался в людей, из него выскочил вооруженный ножом молодой человек, который нанес им несколько ударов прохожим."