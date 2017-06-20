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Крепость Рабат

Отпускникам на заметку: десять мест в Грузии, где стоит побывать

© Sputnik/ Alexander Imedashvili
Общество
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Всю Грузию можно проехать из конца в конец в течение дня. А вот для того, чтобы по-настоящему узнать страну и увидеть все достопримечательности времени нужно гораздо больше. Исторические памятники и красивые места в Грузии – на каждом шагу.

Крепости и монастыри, головокружительные серпантины, таинственные пещеры, скальные постройки и даже город любви – маршруты можно составлять бесконечно. Главный совет – не торопитесь за один раз увидеть все. Вы обязательно вернетесь! А пока выберите конкретный маршрут.

Боржоми

Родина легендарной грузинской минеральной воды и знаменитая советская здравница. Этот живописный край расположен в ущелье величественных кавказских гор и хвойных лесов. Здесь находится Дворец русских царей Романовых (XVIII век), Дом Мирза-Риза-хана и один из самых больших в Европе парков — Национальный парк Боржоми-Харагаули. Поговаривают, что самое красивое звездное небо в Грузии и самое волшебное свечение ночных светлячков — именно в Боржоми.

Вид на центр Боржоми
© Sputnik/ Alexander Imedashvili
Вид на центр Боржоми

Уплисцихе

Один из редчайших памятников в мире, древнейший город-крепость. Впервые он упоминается в летописи I веке до н. э. Еще издалека этот причудливый скальный город завораживает своим необычным видом. Трудно поверить, что эта грандиозная работа по созданию целого города в скалах – творение человеческих рук.

Церковь на территории Уплисцихе, древнего пещерного города
© Sputnik/ Дадвадзе
Церковь на территории Уплисцихе, древнего пещерного города

Сигнахи

Одно из самых романтичных мест в Грузии. Городом любви его стали называть после того, как здесь открылся круглосуточный ЗАГС – влюбленные со всей страны едут сюда в любое время суток. После реставрации город стал похож на видение из сна или место из сказок, о которых нам рассказывали в детстве.

В Сигнахи зарегистрировать брак можно в любое время
Лиза Шелия
В Сигнахи зарегистрировать брак можно в любое время

Крупнейшее винохранилище

На востоке Грузии, в зеленом Чальском ущелье, находится искусственное озеро, а под ним, в недрах горы — одно из крупнейших в мире винохранилищ. Длина всех его пятнадцати штреков составляет 7,5 километра.

После кахетинского солнца, кажется, что попадаешь в холодильник. Температура в штреках зимой и летом +14°, то есть именно такая, при которой должны выдерживаться марочные красные вина. Уникальный тоннель был построен в 1950 году.

И первое время он служил для военных целей. Что же именно должно было здесь разместиться, осталось загадкой, но со временем использование тоннеля в военных целя потеряло всякий смысл. И тогда виноделы Кахетии решили, что это просто идеальное место для хранения и выдержки вин самых разных сортов. Посетителей тоннеля без дегустации не отпускают.

Вардзия

Это невероятный по красоте и духу город в скале на юге Грузии, в Джавахети. Уникальный пещерный монастырь времен царицы Тамары покажет вам сотни прекрасно сохранившихся церквей, часовен, трапезных, библиотек и жилых келий.

Пещеры Вардзии уведут вас на 50 метров вглубь скалы. Приятный бонус — одна из самых древних и лучше всего сохранившихся крепостей грузинского феодального периода Хертвиси неподалеку.

 

Пещерный город Вардзия
© Flickr / Tony Bowden
Пещерный город Вардзия

Рабати

Впечатляющая средневековая и недавно реконструированная крепость в городе Ахалцихе.

Крепость Рабат
© Sputnik/ Alexander Imedashvili
Крепость Рабат

На территории крепости в 7 гектаров находятся музей, православная церковь и мечеть, усыпальница, амфитеатр, а также отель, винный магазин и информационный центр. Очарование Рабати придает и красивая подсветка этого произведения архитектуры.

Пещера Прометея (Кумистави)

Одна из красивейших пещер Грузии. Общая глубина пещеры, которая нереально велика — 11 километров. Для посетителей открыта десятая часть. Абсолютно безопасно, и здесь организовано музыкальное и световое шоу для посетителей. Билет на посещение пещеры стоит около 3 долларов.

Бодбийский монастырь

Православный монастырь на востоке Грузии, в двух километрах от Сигнахи. Здесь покоятся мощи просветительницы Грузии Святой равноапостольной Нино. Этот монастырь является знаковой святыней в православном мире, поэтому паломники приезжают сюда со всего мира.

Храм Пресвятой Богородицы в Бодбе (Бодбийском монастыре) – один из двух основных храмов в Сигнахи. В интернете его часто путают с Храмом Святого Георгия, который построен гораздо раньше.
© Sputnik/ Oxana Vointseva
Храм Пресвятой Богородицы в Бодбе (Бодбийском монастыре) – один из двух основных храмов в Сигнахи. В интернете его часто путают с Храмом Святого Георгия, который построен гораздо раньше.
Верующие утверждают, что вода из источника на территории монастыря лечит болезни – со всей Грузии сюда едут женщины, которые хотят иметь детей.

Столп Кацхи
Вкусные рецепты: как приготовить соус ткемали
© Sputnik. STRINGER
Секреты грузинской кухни: как приготовить настоящий соус ткемали

Или, как его еще называют, Кацхийский столп — маленький монастырский комплекс с часовней, на вершине 40-метровой скалы в Имерети, в поселке Кацхи. Попасть на вершину непросто – женщинам вход запрещен, пустить могут только мужчин.

Но даже если у вас есть разрешение монаха, живущего наверху в келье – подъем по головокружительной крутой лестнице выдержит не каждый.

Мартвильский каньон

Безумное по красоте место, окруженное редчайшими реликтовыми лесами. На протяжении столетий вода пробивала дорогу в скалах ущелья глубиной до 40 метров, на дне которых протекает река. По ней можно прокатиться на лодке. Не забудьте посмотреть водопад Кинчха!

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Теги:
отпуск, отдых, путешествие, монастыри, крепости, топ-10, Грузия
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