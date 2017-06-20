Леди Гага появилась в платье грузинского дизайнера

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Одежда грузинских дизайнеров становится все более популярной среди мировых звезд, на этот раз поп-дива Леди Гага появилась в наряде Георгия Кебурия.
Она остановила выбор на асимметричном, белом платье в черный горошек, с поясом. Леди Гага отдает предпочтение авангардным и нестандартным нарядам.
Георгий Кебурия – дизайнер-самоучка. Он родился в 1990 году в Тбилиси. В 2010 году создал свою первую веселую и сюрреалистическую коллекцию и был замечен на Тбилисской неделе моды, получив награду "Лучший новичок", сообщает Sputnik Грузия.
Спустя два года Кебурия добился международного признания, представив коллекцию "Птичье гнездо", его тогда заметили на конкурсе дизайнеров "Muuse x Vogue Talents Vision Award".
В 2013 году Кебурия стал дизайнером Fashion House Materiel и создавал одежду для этого бренда в течение двух лет.
Кебурия постоянно принимает участие в неделях моды, проходящих в Тбилиси. Наряд, который выбрала Леди Гага, из коллекции Осень-Зима 2017-2018.
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