Леди Гага появилась в платье грузинского дизайнера

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Одежда грузинских дизайнеров становится все более популярной среди мировых звезд, на этот раз поп-дива Леди Гага появилась в наряде Георгия Кебурия.

Она остановила выбор на асимметричном, белом платье в черный горошек, с поясом. Леди Гага отдает предпочтение авангардным и нестандартным нарядам.

Георгий Кебурия – дизайнер-самоучка. Он родился в 1990 году в Тбилиси. В 2010 году создал свою первую веселую и сюрреалистическую коллекцию и был замечен на Тбилисской неделе моды, получив награду "Лучший новичок", сообщает Sputnik Грузия.

© AFP/ Kena Betancur Уходящая неделя в фотографиях Sputnik 23

Спустя два года Кебурия добился международного признания, представив коллекцию "Птичье гнездо", его тогда заметили на конкурсе дизайнеров "Muuse x Vogue Talents Vision Award".

В 2013 году Кебурия стал дизайнером Fashion House Materiel и создавал одежду для этого бренда в течение двух лет.

Кебурия постоянно принимает участие в неделях моды, проходящих в Тбилиси. Наряд, который выбрала Леди Гага, из коллекции Осень-Зима 2017-2018.

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