Выражение лица главы Apple на встрече с Трампом вызвало бурную реакцию

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Пользователи Twitter активно обсуждают фотографию, на которой Кук сидит во время круглого стола с президентом США Дональдом Трампом с чрезвычайно мрачным видом.

© AFP/ NICHOLAS KAMM Тим Кук на встрече с Трампом

Речь идет о встрече глава Белого дома с представителями американских технологических компаний, чтобы обговорить модернизацию информационных систем правительства, сообщают зарубежные СМИ.

© AFP/ NICHOLAS KAMM Тим Кук на встрече с Трампом

Однако пользователей привлек не предмет разговора, а выражение лица Тима Кука.

Некоторые предположили, что Кука "расстроило" то, что он узнал о нынешнем состоянии правительственных технологий. Видимо, его поразили слова старшего советника президента Джареда Кушнера о том, что в министерстве обороны США до сих пор используют дискеты, считают пользователи.

Tim Cook was bij een meeting met Trump. Onderwerp: modernisering van de IT van de overheid. Zijn gezicht spreekt boekdelen: “Diskettes?!" pic.twitter.com/uQIiWLEJJz — One More Thing (@onemorething) 20 июня 2017 г.

​"Непередаваемое лицо Тима Кука на встрече с Трампом", — пишет @michelelefevre1.

​"Лицо Тима Кука на заседании технологического совета говорит само за себя", — отмечает пользователь Peter Gubbe.

Tim Cook's barf face at Trump's big tech meeting says it all https://t.co/EcrXoXoVty via @mashable — Peter Gubbe (@EnFuegoInc) 20 июня 2017 г.

​"Тим Кук слушает Трампа: классический случай, когда фото стоит тысячи слов…", — считает @f_ronchetti.

tim cook listens to trump: the classical one image that is worth a thousand words…. https://t.co/p5VYo6ju9B — federico | ronchetti (@f_ronchetti) 20 июня 2017 г.

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