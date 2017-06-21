Сегодня день жирафа: изысканный и благородный

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня на наш гостеприимный и "многострадальный" балкончик поднимется (или взбежит, или неуклюже взберется) одно из самых красивых, странных и интересных существ на всей Земле… Оно из всех проживающих на суше животных – самое высокое… Говорят, в океане плавают еще более длинные киты, но они — длинные… А наш сегодняшний гость – высокий, к тому же – какой высокий! Иногда даже шестиметровый!

Но на пути к нашему балкону у него не возникнет никаких проблем, потому что я приведу его по параллельной улице – у него очень тонкие ноги, и трудно ходить по мощеной дороге… Что касается дворовой калитки, то у нее нет арки, и чтобы пройти через нее, любой рост – не помеха. А балкон – и есть балкон, и каким бы высоким ты ни был, ну разве что можешь макушкой легонько задеть облако …

У нашего сегодняшнего гостя сохранилось арабское название зарифа – то есть, жираф, что означает "нарядный". Они и вправду нарядные, и их роспись так же индивидуальна, как отпечатки пальцев у людей – никогда не повторяется.

Сегодня жираф пожаловал к нам потому, что 21 июня – Всемирный день жирафов. Кстати, эта дата выбрана неслучайно – наступает самый длинный день и самая длинная ночь на полушариях Земли.

Сегодня мы будем говорить о том, насколько уникально животное жираф. И начнем с этого видеоролика, который всем создаст хорошее настроение.

Помимо прыжков в воду, во время которых жирафы делают в воздухе сальто, их отличает еще множество уникальных свойств. К примеру, из-за того, что структура позвонков длинной шеи совпадает со структурой суставов ног, животное может поворачивать голову на 360 градусов.

Жираф – единственное животное, которое не зевает. Представьте: за свою жизнь человек зевает, в среднем, 250 тысяч раз, а жираф – ни разу…

У жирафа самая длинная в мире шея. У меня вдруг возник вопрос: почему тогда мужчины в качестве комплимента говорят женщине, что у нее "лебединая шея"? Но тут же представила, что если бы мне кто-то сказал, что у меня шея, как у жирафа… Пусть уж лучше – лебединая…

В отличие от людей, жирафы полноценно отдыхают стоя. К тому же, продолжительность их сна составляет всего пять минут. В случае, если жираф переутомился или готовится к дальнему пути, он ложится на землю, подбирает под тело передние ноги и закидывает голову. Такой "глубокий" сон длится, максимум, один час, к тому же – всего раз в день.

Жирафы питаются в течение 18-20 часов в сутки. Однако суммарное количество поглощаемой еды составляет 5-6 килограммов. То есть, питаются часто и понемногу. Потому-то они и грациозны…

Их привычная еда — ветки и листья деревьев, но больше всего они любят акацию, к тому же – зонтиковидную, которую в Африке называют "мохала" или "жирафьей акацией". В то же время жирафы, оказывается, очень любят сырой лук и… мороженое.

Самка жирафа рожает детеныша стоя. Предположительно, таким образом она лучше защищает будущего малыша. Вставать на ноги для жирафа – занятие несколько сложное, и, если вдруг приблизится враг, сопротивляться длинношеему животному будет проблематично. Правда, для новорожденного жирафенка падать с двухметровой высоты – дело не пустяшное, но он пытается смягчить падение задними копытами. А через несколько часов детеныш становится на ноги.

Удивительно, но у жирафов есть свой "детский сад". То есть, одна мама-жираф остается присматривать за малышами, а остальные самки идут добывать пищу. Интересно, что в это время делают жирафы-отцы… Если верить песне Владимира Высоцкого о жирафах, они бегают и флиртуют с антилопами…

У жирафов очень упругая и толстая кожа, в особенности – на ногах, что способствует созданию давления, чтобы их сосуды не расширялись. Иными словами, внутреннее давление их крови нейтрализуется давлением внешним. В результате, кровь поставляется наверх, что помогает работе сердца, которое у жирафа весит 10 килограммов.

Оказывается, ученые во время разработки скафандров для космонавтов использовали как раз этот эффект. В частности, под скафандром человек надевает брюки, изготовленные из специального материала, и это помогает организму переносить лишнюю нагрузку – кровь поступает в ноги не резко, и кровообращение не меняется.

Так что, в выходе человека в Космос есть и лепта жирафов…

Жирафы были известны еще в Древнем Риме, и они участвовали в роскошных мероприятиях. Вместе с падением Римской империи жирафы исчезли в Европе, и об их существовании забыли на несколько веков.

© Sputnik/ А. Свердлов "Жираф". Репродукция картины Нико Пиросмани

Жирафы стали снова упоминаться уже в XV веке. К примеру, известно, что в эпоху Возрождения во Флоренции среди диковинок политика, поэта и банкира Лоренцо Медичи был и жираф. Также известно, что египетский паша Георгу IV подарил жирафа. Последнего привезли в Англию в 1828 году, где он прожил один год.

По мнению ученых, человек, фактически, не использует возможности жирафа (быстроту, силу, прозорливость, удивительное чувство осторожности). Зато он прекрасно научился из сухожилий жирафа изготовлять стрелы для лука и струны для музыкальных инструментов, а из жирафьих хвостов – украшения и ремни. Висящая в доме шкура жирафа – показатель высокого социального статуса, а охота на этих животных была приятным развлечением.

Я никогда не видела жирафа. Удивительно, но даже в зоопарке. И не хочу. Не хочу это удивительное, самое высокое существо, любящее акации, с самыми красивыми глазами и длиннющими ресницами видеть запертым и в угнетенном состоянии…

Зато хорошо знаю жирафа Пиросмани, на фоне бездонного синего неба, и изысканного жирафа Николая Гумилева, бродящего возле озера Чад.

Желаю счастливого, успешного и возвышенного, как жираф, дня!

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