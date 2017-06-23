В Европе фиксируется рост заболеваемости гепатитом А

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Рост заболеваемости гепатитом А продолжается в странах Европы, таковы данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), отмечает Sputnik Литва.

На середину июня 2017 года было подтверждено 1188 случаев заболевания гепатитом A в 15 странах Европы: Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.

Отмечается, что большинство заболевших выявлено среди мужчин, которые практикуют секс с мужчинами — в Нидерландах, Великобритании и Испании.

В Португалии с начала года зарегистрировано 327 случаев гепатита А, из которых 91% составляют мужчины, практикующих секс с мужчинами.

За первые пять месяцев в Испании число заболевших почти в восемь раз превысило среднее число случаев, зарегистрированных за тот же период между 2012 и 2016 годами.

"Вспышка гепатита А вызывает особую озабоченность ВОЗ с точки зрения общественного здравоохранения из-за возникшего дефицита вакцины против гепатита А во всем мире. Кроме того, в период с июня по сентябрь 2017 года пройдут несколько национальных и международных парадов лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), в том числе всемирный фестиваль в Мадриде с 23 июня по 2 июля 2017 года", — говорится в рекомендациях ВОЗ.

Смертельные случаи в исходе гепатита А отсутствуют, однако заболевание может распространиться на население в целом, если не будут реализованы меры профилактики, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

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