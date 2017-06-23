Во Франции водители трамваев надели в жару юбки в знак протеста

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Во французском городе Нант прошла необычная акция — водители трамваев и автобусов, которым запретили в жару носить на работу шорты и бриджи, в знак протеста вышли на работу в женских юбках, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на РИА Новости.

Участники обратили внимание на то, что женщинам-водителям разрешено носить на работе юбки, тогда как у мужчин нет летней альтернативы в одежде, при этом на рабочем месте, по их словам, температура может достигать 50 градусов и им приходится трудиться в тяжелых условиях.

Funny: Bus Drivers in Nantes (Fr) not allowed to wear shorts during heatwave, so they wear skirts instead. https://t.co/OotTQIHoYb pic.twitter.com/O1HGfQd6sJ — Stefan de Vries (@stefandevries) 21 июня 2017 г.

​"С 2013 года мы боремся за то, чтобы мужчины могли носить укороченные штаны или бермуды при определенной температуре воздуха", — заявил один из протестующих, представитель профсоюзной организации Габриэль Маньер.

"Мы просили тоже иметь возможность носить на работе одежду, подходящую для высоких температур, однако нам сказали, что мы не можем носить шорты. Так как юбки разрешены, мы носим их", — рассказал водитель и представитель профсоюза Дидье Советре.

"Офисы наших боссов кондиционируются, тогда как этого нет в большинстве наших транспортных средств. Провести более семи часов в машине с температурой 50 градусов Цельсия не так легко. В случае если температура выше 30 градусов Цельсия, управление могло бы привести в действие "тепловой" план и позволить водителям носить шорты", — пожаловался Габриэль Маньер.

"Когда кабина водителя закрыта, вам все равно ничего не видно", — добавил он.

Дирекция пока не ответила на просьбы профсоюза после акции, которая напоминает демарш шведских водителей в 2013 году. Но те своей цели добились.

В прошлом году компания ввела "летние" брюки для водителей.

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