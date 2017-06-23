Молдаване с румынскими паспортами в панике - как по ним ударит Brexit

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Граждане стран-членов Евросоюза смогут остаться в Соединенном королевстве после завершения процедуры Brexit, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которую цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что премьер отвергла планы Брюсселя, который предлагал рассматривать споры о правах таких граждан в суде ЕС.

"Я хочу заверить граждан ЕС, которые обрели дом в Великобритании, что никому из них не придется уехать", — сказала она по прибытии на пленарное заседания Европейского совета в Брюсселе.

По словам Мэй, "более детальное предложение" будет определено британским правительством в понедельник.

По некоторым оценкам, около 350 тысяч граждан Молдовы обладают румынскими паспортами, и треть из этого числе находятся в Британии. Для них Brexit может стать настоящей катастрофой, поэтому они внимательно следят за ходом развития ситуации.

Ключевые вопросы в центре внимания СМИ

Вопрос о судьбе порядка трех миллионов граждан ЕС считался одним из ключевых на переговорах по Brexit, стартовавших в начале недели.

Как пишут британские СМИ, Мэй коснулась данной тематики в конце рабочего обеда и пообещала своим коллегам, что европейцы, законно въехавшие в Британию до окончания процедуры Brexit, и прожившие там пять лет, смогут остаться в стране и после ее выхода из ЕС, пользуясь равными правами с британцами, в том числе в сфере трудоустройства, медицинского обслуживания и коммунальных услуг.

При этом европейские лидеры не ответили на предложение британского премьера и кратко обсудили его лишь после того, как Мэй вышла из залы.

"Как только она вышла, мы сказали "ок", это интересно, но оценивать это должен наш переговорщик Мишель Барнье", — отметил нидерландский премьер Марка Рютте.

Впрочем, канцлер Германии Ангела Меркель уже публично отреагировала на обещание Мэй, назвав его "хорошим стартом" для переговоров.

© AP Photo / Matt Dunham Brexit - попытка отделиться от германоцентричной экономической системы

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС.

За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам референдума.

Британское правительство 13 июля 2016 года возглавила Тереза Мэй.

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