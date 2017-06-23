Черный юмор: Джони Депп предложил убить Дональда Трампа, шутя

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Американский актер Джонни Депп во время общения с поклонниками в ходе презентации своего фильма на британском на рок-фестивале в Гластонбери предположил, что появление президента США на мероприятии в Великобритании не закончилось бы добром.

"Когда в последний раз актер убивал президента?" — вопросил артист у публики и сорвал в ответ восторженные комплименты.

"Хочу уточнить, я — не актер. Я вру и этим зарабатываю на жизнь. Тем не менее этого (убийства президента) давно не было, так что, может быть, пора уже", — сказал Депп, подчеркнув, что ни на что не намекает.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Актер Джонни Депп

Однако многие западные журналисты, судя по комментариями в зарубежных СМИ, узрели в этой шутливой эскападе недвусмысленную аллюзию на приснопамятную историю убийства президент США Авраама Линкольна 14 апреля 1865 года в Вашингтоне на спектакле "Наш американский кузен". Его убил сторонник южан Джон Уилкс Бут, который был актером.

Ранее Джонни Депп сыграл Дональда Трампа в комедийном 50-минутном фильме "Искусство заключать сделки".

Президент США регулярно становится объектом для шуток, в том числе связанных с его возможным убийством. Две недели назад в Нью-Йорке состоялась скандальная постановка с убийством Цезаря, которого сделали похожим на главу Белого дома.