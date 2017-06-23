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Контейнеры для перевозки наркотиков

Наркотрафик: по земле, воздуху и почте

© Sputnik/ Алексей Стефанов
Общество
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Наркокурьеры из стран Центральной Азии и Южного Кавказа с каждым днем становятся все изобретательнее, но сотрудники Федеральной таможенной службы РФ все равно пресекают контрабанду

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik, Алексей Стефанов. На пресс-конференцию "Таможня против незаконного оборота наркотиков" руководство Федеральной таможенной службы (ФТС) пришло не с пустыми руками. На столе разложили предметы, в которых провозились партии наркотиков — телескопическую ручку от чемодана, фотокамеру, обувь, книги, игральные карты, фрукты, овощи, лепешку и даже орехи. Кто-то из журналистов спросил, не наркотики ли выглядывают из вскрытых тайников, но руководство таможни заверило, что это муляжи.

А, чтобы наглядно показать, как именно таможня находит контрабанду, на пресс-конференцию пригласили заместителя начальника кинологического отдела Домодедовской таможни Галину Ермоленко с бордер-колли по кличке Юша. Перед служебной собакой разложили несколько закрытых чемоданов, в один из которых заранее спрятали имитатор канабиса, и Юша безошибочно обнаружила груз. Затем наркотик спрятали в сумке одного из журналистов, и собака после недолгих поисков также указала на условного нарушителя.

бордер-колли по кличке Юша
© RIA Novosti. Алексей Стефанов
бордер-колли по кличке Юша

Как рассказал заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Анатолий Серышев, с начала 2017 года российские таможенники изъяли свыше 2,5 тонн наркотических, психотропных и сильнодействующих средств. Среди них героин, гашиш, кокаин, марихуана, новые психотропные вещества. По его словам, в основном, контрабанда наркотиков пресекается на европейском направлении, однако и страны Центральной Азии и Южного Кавказа по-прежнему находятся в цепочке наркотрафика. С этой стороны в Россию пытаются провозить партии, состоящие из опиумной и канабиссной группы.

"У нас два пути афганского захода наркотиков — это казахстанское направление и страны Закавказья. Казахстан — потому что рядом Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, откуда провозят наркотики. Из стран Закавказья по земле наркотик пытаются ввозить через Армению и Грузию, а из Азербайджана чаще при помощи авиационного транспорта. Часть транзитных грузов, идущих из Азербайджана, проходят через территорию России, и уходит в Европу", — рассказал корреспонденту Sputnik Анатолий Серышев.

Контейнеры для перевозки наркотиков
© Sputnik/ Алексей Стефанов
Контейнеры для перевозки наркотиков

Он пояснил, что наиболее плодотворное сотрудничество у таможни России налажено с Казахстанскими коллегами. Тесно российские таможенники работают и с Таджикистаном. А вот с Узбекистаном "сотрудничество идет по пути отработки алгоритмов и механизмов", указал Серышев.

"Взаимодействие у нас налажено как в рамках ЕврАзЭс, так и в рамках совета руководителей таможенных служб. При этом в совете действует комитет глав правоохранительных подразделений, куда входят все руководители среднеазиатских республик, Белоруссия, Молдавия и как наблюдатели — страны Балтии", — пояснил корреспонденту Sputnik замначальника службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС РФ Дмитрий Кузнецов.

Он также подчеркнул, что наркотики из Афганистана попадают в Россию либо через страны Центральной Азии, либо через Южный Кавказ. Если используется направление Иран — Азербайджан, то по земле груз пытаются, как правило, ввозить в Дагестан, после чего он транзитом проходит Россию, провозится в Белоруссию и дальше в Европу.

"Была такая история — загрузка партии героина прошла в Афганистане, ее переместили через территорию Ирана, а дальше в процесс включились азербайджанские перевозчики, поскольку, по соглашению между Россией и Азербайджаном, в пунктах пропуска имеют право перемещать грузы в льготном режиме только азербайджанские и российские перевозчики. Азербайджанцы пытались доставить наркотик в Европу, но контрабанду удалось пресечь еще в Дагестане. Товаром прикрытия была минеральная вода грузинского производства — "Боржоми", — рассказал об одном из крупных задержаний Кузнецов.

Контейнеры для перевозки наркотиков
© Sputnik/ Алексей Стефанов
Контейнеры для перевозки наркотиков

Но помимо крупных партий наркотиков практически ежедневно задерживаются и мелкие наркокурьеры, которые провозят в личных вещах небольшие партии контрабанды. С каждым днем они становятся все изобретательнее, но все равно прокалываются. Так недавно в аэропорту задержали гражданина Таджикистана, у которого в ручной клади был килограммовый пакет с фисташками. При более детальном осмотре оказалось, что в каждом орешке находился наркотик — перед полетом он или его сообщники вскрыли каждый орех и вместо ядра положили туда маленький пакетик с наркотиками.

"Помимо орехов, чаще грецких, граждане Таджикистана часто прячут незаконный груз в луковицы, гранаты. Можно и в партию картофеля запросто упаковать контрабанду. А лепешку, которую вы видели в числе предметов, в которых провозили наркотики, принадлежала гражданину Узбекистана. Он вез в ручной клади семь таких лепешек, и в одной оказалось припрятано 700 граммов героина", — рассказал Кузнецов.

Провозят контрабанду сегодня не только лично — мелкими и крупными партиями по земле и по воздуху, но и дистанционно — при помощи почтовых посылок. Наркотики прячут в игрушки, книги, технику и прочие предметы. Такие посылки с сюрпризом приходят, в основном, из Китая и Европы, а вот страны Центральной Азии и Южного Кавказа в таких схемах практически не участвуют.

Теги:
тайник, наркотрафик, муляж, таможня, ФТС, Анатолий Серышев
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