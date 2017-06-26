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Автомобили у церкви Святой Троицы на горе у села Гергети, Казбегский район

Советы для путешественников: на автомобиле - в Грузию

© Sputnik/ Alexander Imedashvili
Общество
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Количество туристов в Грузии из года в год стабильно растет

Отдыхающие прибывают в страну по морю, воздухом, на автомобилях и поездах.

Путешествия по стране на личном автомобиле в Грузии пользуются особой популярностью. Это вызвано несколькими факторами, в том числе и тем, что у страны сухопутные границы сразу с четырьмя государствами — Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном.

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Кто хоть раз пересекал грузинскую сухопутную границу знает, что это самое открытое учреждение, отличающееся большой пропускной способностью и нулевой коррупцией, где за считанные минуты можно пересечь границу без лишней бюрократии.

Путешествуя на автомобиле в иностранном государстве, в первую очередь, необходимо знать правила дорожного движения. В Грузии ПДД не сильно отличаются от правил дорожного движения в постсоветских странах. Однако, конечно, есть и свои особенности.

Sputnik Грузия расскажет об особенностях езды по стране на машине, распространенных нарушениях правил дорожного движения и системе штрафов.

Как попасть в Грузию

Из Турции в Грузию можно попасть через таможенно-пропускные пункты "Сарпи" и "Вале". Грузию с Арменией связывает четыре таможенно-пропускных пункта: "Садахло", "Ниноцминда", "Гугути" и "Ахкерп".

Что же касается границы Грузии с Азербайджаном, то ее можно пересечь на автомобиле в семи местах. Самым известным и загруженным таможенно-пропускным пунктом на грузино-азербайджанской границе является "Красный мост". На границе Грузии с Азербайджаном также действуют ТПП "Лагодехи", "Самтацкаро", "Мтквари", "Гардабани и Мтквари", "Вашловани" и "Удабно".

ТПП "Казбеги" — это единственный действующий на сегодняшний день автомобильный пропускной пункт, связывающий Россию с Грузией.

Все таможенно-пропускные пункты обустроены ультрасовременным оборудованием, в том числе и нарко- и металлодетекторами, а также детекторами радиации. У ряда ТПП также есть своя служба кинологии.

Особенности вождения в Грузии

Немало написано и сказано про "горячий" темперамент грузинских мужчин. Представители сильного пола свой темперамент проявляют и на дорогах. Справедливости ради, стоит отметить, что в Грузии, несмотря на строгость и непредвзятость патрульной полиции, часто нарушают правила дорожного движения.

Не раз случалось так, что автомобилист, приехавший в Грузию из какой-нибудь соседней страны, попросту отказывался от вождения машины по улицам Тбилиси.

Лихие водители не дают расслабиться, однако, как известно, человек ко всему привыкает, поэтому пара дней – и вы будете чувствовать себя как местный.

Особенности грузинского вождения
© Sputnik/
Особенности грузинского вождения
Кстати, водители достаточно часто сигналят перед совершением маневра, при обгоне и просто, когда хотят поприветствовать знакомого или красивую женщину.

Невозможно не обратить внимание на большое количество машин, работающих на газе. Дело в том, что из-за дороговизны бензина, стоимость которого колеблется в пределах 1,99 (более 0,8 доллара) и 2,35 лари (более 0,9 доллара), грузинские водители предпочитают устанавливать в машине газобалонное оборудование. Газ для автомобилей в стране в среднем стоит 1,15 лари (более 0,4 доллара).

Более того, в Грузии часто можно встретить автомобиль представительского класса или машину, стоимость которой выше средней, которые работают на газе. Жители Грузии не жалеют денег на дорогостоящие автомобили с большим объемом двигателя, однако такие машины потребляют много топлива, поэтому водители охотно переводят их на газовое оборудование.

ПДД

С 1 июля в Грузии будет задействована новая система штрафов, подразумевающая ужесточение наказания за нарушения ряда ПДД. Параллельно вводится и т.н. балльная система. На водительские права каждого человека ежегодно будут начислять 100 баллов, которые будут урезаться за нарушения правил дорожного движения. Таким образом, нарушив ПДД в Грузии, водитель поплатится денежным штрафом и баллами.

После того, как баллы обнулятся, автолюбителя лишат прав на год. Кроме того, после этого придется заново сдавать практический экзамен по вождению.

Если же речь идет о правах, выданных за границей, то при исчерпании 100 баллов, их владельцу запретят управление транспортным средством в Грузии. Чтобы вернуть себе разрешение на вождение, обладатели зарубежных прав должны будут обратиться в МВД Грузии.

Алексей Иванцов
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Местные водители достаточно часто говорят по мобильному телефону во время управления транспортным средством, за что предполагается штраф 30 лари (более 12,4 доллара) и будет срезано 15 баллов.

Превышение скорости более, чем на 15 км/ч, но не более, чем на 40 км/ч, влечет штраф в размере 50 лари (более 20,7 доллара) – 10 баллов. А если водитель транспортного средства превысил лимит скорости более, чем на 40 км/ч, он будет оштрафован на 150 лари (более 62 долларов) – 20 баллов.

Несоблюдение требований запрещающих знаков "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена", а также других требований, предусмотренных правилами стоянки и остановки, влечет штраф в размере 20 лари (более 8,2 доллара). За это нарушение баллы не срезают.

Штраф за выезд на сплошную разделительную линию и движение по "встречке" составляет 200 лари (порядка 83 долларов) – 30 баллов. Вождение без прав наказывается штрафом в размере 500 лари (более 207 долларов).

Затемнение стекол в автомобиле также карается штрафом в размере 50 лари – 5 баллов. Аналогичный штраф предусмотрен и за проезд на красный свет светофора, но будет срезано 15 баллов.

Если водитель не уступил дорогу пешеходу, он будет оштрафован на 50 лари – 10 баллов.

Дорожная разметка - не для всех
© Sputnik/
Дорожная разметка - не для всех

Водитель, управляющий машиной в состоянии наркотического опьянения, лишится водительских прав на три года — 30 баллов. В случае, если водитель управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, то его лишат прав на шесть месяцев — 30 баллов. Допустимая норма алкоголя в крови — 0,3 промилле.

Невыполнение требования полицейского, обеспечивающего безопасность участников дорожного движения и осуществляющего надзор за соблюдением правил дорожного движения, об остановке транспортного средства, влечет наложение штрафа в размере 300 лари (порядка 125 долларов) – 20 баллов.

В Грузии также работает система видеоштрафов. Почти все улицы грузинских городов и автомагистрали оснащены камерами видеонаблюдения. Оповещение о нарушении ПДД, зафиксированном камерой видеонаблюдения, в качестве сообщения водителю приходит на мобильный телефон. Квитанция о штрафе доставляется и по месту прописки водителя.

Тут иностранным гражданам следует быть внимательными, так как их заставят выплачивать штраф на границе, при выезде из страны.

Однако водителям, решившим посетить Грузию на автомобиле, не стоит бояться жесткой системы штрафов за нарушения ПДД, ведь лучший рецепт избежать штрафов — это не нарушать ПДД.

К тому же Грузия — это страна, которую необходимо посетить хоть раз в жизни, и не важно, как это сделать — на автомобиле, самолетом или морским транспортом.

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Теги:
путешествие, ПДД, автомобиль, Грузия
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