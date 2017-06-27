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Сальвадор Дали

Фонд Дали против эксгумации останков художника, замурованных в полу

© Peoples
Общество
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Испанский суд постановил эксгумировать останки всемирно известного художника Сальвадара Дали из-за иска об установлении отцовства.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik.  Постановление суда Мадрида об эксгумации останков живописца для установления отцовства будет обжалован Фондом "Гала-Сальвадор Дали".

Накануне судья одного из судов приняла решение эксгумировать останки знаменитого художника Сальвадора Дали для установления отцовства. Таким образом она удовлетворила иск жительницы Жироны (автономное сообщество Каталония) "ясновидящей" Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали —  ее отец.

"Фонд Дали готовит иск, чтобы не допустить подобной эксгумации. Иск будет подан в ближайшие дни", — говорится в сообщении фонда.

Поль Гоген Te Arii Vahine-La Femme aux mangos (II) - оценочная стоимость 7-10 миллионов фунтов стерлингов.
© REUTERS/ Peter Nicholls
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Пилар Абель Мартинес родилась в 1959 году в городе Фигерас, пишет Sputnik Армения. Якобы у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме друзей Дали. В 1955 году мать переехала в Кастельон-де-Ампуриас, здесь вышла замуж и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца.

Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас (Каталония).

Фонд "Гала-Сальвадор Дали" был основан в 1983 году самим Дали и в настоящее время среди прочей деятельности занимается управлением театра-музея Дали.

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Теги:
установление отцовства, эксгумация, суд, Фонд "Гала-Сальвадор Дали", Пилар Абель Мартинес, Сальватор Дали, Мадрид, Испания
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