Собака - верный друг человека: мы в ответе за тех, кого приручили

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня замечательный день, потому что ныне главным героем нашего балкончика (дождался, наконец!) будет четвероногий, но полноценный член моей семьи — десятилетний Босарион Лабрадорович.

Так что, всех, у кого есть собаки, приглашаю вместе со своими питомцами, поскольку именно сегодня, 28 июня 1859 года в английском городе Ньюкасле состоялась первая выставка собак. В ней участвовали 27 сеттеров, 23 пойнтера и еще 11 представителей других пород. Строгие судьи выставки сидели в палатке, в которую поодиночке заводили собак, и ставили им соответствующие баллы. А переполненный любителями собак зал с нетерпением ждал результатов…

С тех пор все изменилось, и сегодня выставки собак – неповторимые и незабываемые представления…

В подтверждение этому хочу предложить танец финалиста Международной выставки собак 2016 года, итальянской собаки Дариэл. Танец такой, что, не знаю, как у вас, а у меня буквально остановилось сердце.

Посмотрев это, я два дня старалась подвигнуть своего лабрадора сделать что-то подобное. Даже показывала ему, но он сказал, что лучше всего у него получается первая часть, где собака лежит…

В связи с выставкой, я всегда вспоминаю необыкновенный фильм, снятый по произведению Гавриила Троепольского, "Белый Бим Черное ухо". Тот момент, когда Вячеслав Тихонов ведет своего Бима на выставку, а там говорят, что собака – беспородная… Между тем, не было собаки породистее, сердечнее и умнее…

Поскольку появилась возможность поговорить о собаках, хочу признаться, что я чуть ли не с самого рождения мечтала о маленьком щенке, но мне никак не удавалось уговорить маму… Я уже работала в Министерстве образования, и меня командировали в Москву. К тому же коллеги снабдили меня деньгами – нужно было для дам кое-что купить в магазине "Лейпциг" (длинный список прилагался). Пришла я в магазин, покорно встала в длинную, как питон, очередь и вдруг увидела, что в углу какая-то женщина продавала маленького черного пуделя, устроившегося в коробке из-под обуви. У меня помутился рассудок, и я его купила. За 100 рублей.

Вернулась с ним домой. Уже в аэропорту мама, завидев меня с собакой, сказала: "Веди, куда хочешь… Это ужасное животное в мой дом не войдет". И "это ужасное животное" внезапно сделало удивительный прыжок из моих рук на мамин воротник, улеглось под горлом и разнежилось… Вот, с тех пор так и лежало под горлом у мамы, словно бусы… А суровая Галичка каждое утро варила ему кашку и кормила из бутылочки…

У меня было еще много собак – всех помню и люблю, но этот мой последний лабрадор совершенно неповторим… Такого теплого и доброго существа мне встречать не приходилось. К тому же, он очень деликатный и культурный… Правда, настолько добрый, что кошки прямо у него на глазах таскали из кухни куриные окорочка, и три месяца в доме проживала маленькая мышка, с которой он тоже дружил… Даже если к нам проберутся воры, он, наверное, сам их проводит к предметам, которые им нужны, но… Именно потому я настолько его и люблю, что он – такой…

Лабрадоры – вообще, собаки особые. Они ухаживают за маленькими детьми, людьми с плохим зрением и помогают больным аутизмом…

Хочу признаться также, что я уже много лет не могу исполнить главную мечту Босариона Лабрадоровича — повезти его на море. Оказывается, лабрадоры очень любят воду и замечательно плавают… И на выставку я его не водила, хотя он умеет делать очень многое. Зато по вечерам мы вместе садимся смотреть триллеры, и, клянусь вам, он все понимает. Даже раньше меня угадывает, кто убийца — начинает лаять.

Под конец, для хорошего настроения, хочу предложить выступление одной из тех собак, у которой хозяин лучше, чем я — повел ее на выставку и даже дал станцевать!

А я сейчас обниму своего Босариона и покормлю, потому что всем танцам он предпочитает еду.

Желаю успешного, счастливого и, как собаки, искреннего дня!

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