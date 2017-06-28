Какие пророчества Нострадамуса на 2017 год уже сбылись

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Известно, что знаменитый французский средневековый астролог, врач, ученый и предсказатель Мишель де Нотрдам опубликовал свои первые предсказания в книге под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса" >>> © Sputnik/ Владимир Вдовин Пророчества митрополита Варлаама о Молдове начинают сбываться

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Предсказания были написаны в форме рифмованных четверостиший (катренов), которые были сгруппированы по сотням (центуриям).

Свои пророчества Нострадамус тщательно зашифровал и записал на смеси четырех языков — латинского, старофранцузского, итальянского и греческого.

В катренах практически не указано никаких дат, поэтому их порядок не соответствует хронологии.

Есть там и предсказания на год нынешний. Давайте посмотрим, что из них сбылось, а что еще нет.

В 2017 году Нострадамус предсказал вооруженный конфликт между Ираном и Турцией. В этом конфликте, по мнению пророка, победу одержат иранцы. К счастью, еще одной войны пока не случилось и, будем надеяться, что не произойдет.

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Согласно предсказаниям астролога, в 2017 году будут продолжаться военные действия между христианами и исламистами. Если расширить рамки воззрения на эту тему, то Нострадамус, увы, оказался прав — в Европе, в частности в Англии, произошла серия терактов, унесших десятки жизней.

Нострадамус писал в своих книгах, что в будущем году во Франции и Германии произойдет смена лидеров. Во Франции так и произошло — там новый президент Эммануэль Макрон. Мог ли пророк эпохи Возрождения знать, что как раз в 2017 году произойдут выборы главного резидента Елисейского дворца? Вряд ли.

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Кроме этого, согласно предсказаниям Нострадамуса, Франция столкнется с недостатком водных ресурсов. Есть вероятность, что водоемы страны подвергнутся загрязнению, а население долгое время будет ограничено в питьевой воде. Но, судя по тому, что весь мир стремительно скатывается к экологической катастрофе, вероятность природного коллапса следует рассматривать не только на Старом континенте, но и по всей Земле, считают эксперты.