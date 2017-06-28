Гордость Цукерберга: 2 миллиарда и "мир стал ярче"

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил во вторник, что число аккаунтов в ней достигло 2 миллиардов, сообщает Sputnik Литва.

"Этим утром численность сообщества Facebook официально составляет два миллиарда человек! Мы добились успехов, объединяя людей, а сейчас давайте поможем людям всего мира быть ближе друг к другу. Это честь для меня быть вместе с вами на этом пути", — сообщил Цукерберг на своей странице в Facebook.

"И мир стал ярче", — добавил он в следующем посте.

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания (Facebook Inc), которая является владельцем этой социальной сети. Сеть была основана четвертого февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом во время учебы в Гарвардском университете.

Изначально сайт назывался Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета, после регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, у которых был адрес электронной почты в домене.edu.

В сентябре 2006 года сайт стал общедоступным для всех пользователей Интернета в возрасте от 16 лет, у которых есть электронный почтовый ящик. На сегодняшний день Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира: на июль 2016 года аудитория Facebook составила 1,71 миллиарда пользователей.