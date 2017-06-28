Поезд-призрак снова в пути: поиски золота возобновлены

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. В Польше возобновили поиски поезда с золотом Третьего рейха, приостановленные в августе прошлого года, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на Польское радио.

Всего планируется обследовать территорию площадью в полтора гектара на 65-м километре железнодорожной трассы Вроцлав — Валбжих.

Как сообщается, поисковики будут использовать георадар, который позволит просканировать землю на 20 метров в глубину.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Поиски золотого поезда в Польше

Состав, который называют "золотым поездом", якобы вывозил в Германию награбленные нацистами сокровища. Предполагают, что в вагонах легендарного эшелона находились драгоценности, предметы искусства и даже, возможно, Янтарная комната из Царского села. Стоимость мифических сокровищ оценивают в миллиарды евро.

Согласно легенде, поезд вышел из Вроцлава (на тот момент Бреслау) и пропал. До недавнего времени местонахождение эшелона было загадкой, однако в прошлом году появилась информация, что он был спрятан в тоннеле на 65-м километре железнодорожной трассы Вроцлав местонахождение Валбжих от советской авиации, а своды сооружения рухнули и скрыли поезд.

Прошлогодние исследования показали, что тоннель около замка Ксенж действительно существует, но есть ли в нем поезд — пока неизвестно.

Впрочем, скептики не исключают, что история с "золотым поездом" раздута властями города для привлечения туристов.