Из России с любовью: "тигра в пятнышку" отправился к невесте... в США

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Трехгодовалый амурский тигр Умар — любимец Московского зоопарка отправился в зоопарк Денвера, где его ждет невеста.

Умар улетел в США в багажном отсеке пассажирского рейса, он прилетит в Нью-Йорк, а оттуда на машине отправится в Колорадо, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на сайт зоопарка.

Подготовка переезда длилась довольно долго, так как нужно было оформить документы и изготовить транспортную клетку, которая соответствует требованиям США.

Умар родился в Центре воспроизводства редких видов животных в июне 2014 года и является участником международной программы сохранения амурских тигров.

Именно в рамках этой программы ему подыскали невесту в зоопарке Денвера.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:55 / 7.34Mb / ) Ruptly. © Ruptly. Амурские тигрята в Крыму

Умар был найден без родителей по вине браконьеров, потому он был крайне робок и боялся всего нового. Специально для него была разработана реабилитирующая программа, благодаря которой он поверил в себя и осмелел. Воспитатели Умара надеются, что он легко освоится на новом месте и найдет общий язык с невестой.

Амурский тигр – один из самых редких подвидов, в природе их осталось меньше, чем в зоопарках. В Москве зоологи успешно разводят их и передают в "дружественные зооучреждения" мира. Скоро родных братьев Умара отправят в Бельгию и Японию. В Московском зоопарке сейчас содержатся 12 амурских тигров.