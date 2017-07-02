Ужасы людоедства в блокадном Ленинграде и послевоенной Молдове

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Ленинградка-блокадница Зоя Афтений-Одегова в своих мемуарах вспоминает об одной из самых страшных страниц голода в осажденном фашистами городе — о поедании людей.

Публикация подготовлена в рамках проекта "Память о Победе", претворяемого в жизнь не только в знакомые даты Великой Отечественной войны, но и вне их — чтобы нгаши читатели не забывали о том, что довелось пережить народам многих стран мира.

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"К нам иногда заходил наш участковый Егоров — он рассказывал, что однажды нашел человеческую голову и, "ничтоже сумнящеся", перебросил её на соседний участок!

А на Смоленском кладбище жила женщина — людоедка. Она заманивала 4-5-ти летних детей, убивала их, расчленяла и ела. Когда её судили, сказала: "Это такое нежное мясо, как у цыпленка. Я всегда буду есть только такое". Её расстреляли несмотря на то, что она была признана невменяемой!", — вспоминает Зоя Ивановна.

© Sputnik/ РИА Новости Эхо блокадного Ленинграда: Дорога жизни и тысячи спасенных

Эхо блокадного Ленинграда: Дорога жизни и тысячи спасенных >>>

После войны рассказчица оказалась в Молдове, работала врачом в районной больнице в Единцах. Там, по словам Зои Ивановны, был дворник — мужчина лет 50-ти, от которого все шарахались.

"Кухарки не пускали его на кухню, совали в руки порцию еды и выгоняли. Он был странный, слегка косоглазый, разговаривал сам с собой. Оказывается, что во время голода 1946-47 годов в Молдавии он вырезал и съел печень у своей умершей от голода жены. Отсидел 5 лет по статье "людоедство и трупоедство"", — пишет блокадница.