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Гороскоп на июль: кого ждет настоящая любовь, а кого - деловой успех

© Fotolia/ Nd3000
Общество
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Известный астролог Ольга Потёмкина поделилась с читателями Sputnik гороскопом для каждого знака зодиака на июль 2017 года

Овны

Несмотря на то что пора отпусков в самом разгаре, вам самое время заняться благоустройством своего жилья. Вы можете замахнуться даже на серьезный ремонт. Это поможет вам избежать противоречий между работой и домом, но не помешает завести роман, который лучше держать в тайне от окружающих.

Новогоднее украшение
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Тельцы

Тельцов, которые отправятся в отпуск, ждет продуктивный рабочий месяц с достижениями, как эмоциональными, так и материальными. Радость и приятные впечатления доставят автомобильные прогулки. Бизнесменам звезды обещают новые проекты, расширение границ деятельности и хорошую прибыль.

Близнецы

Свадьба, сыгранная в этом месяце, станет стартом в долгую счастливую семейную жизнь. Если вы руководитель, то, прежде чем покинуть свой рабочий пост и отправиться отдыхать, обратите внимание на атмосферу в коллективе. Обиженный на вас сотрудник может посеять такую смуту, что позже вам придется долго с этим разбираться.

Раки

Вас постоянно будут вытаскивать из состояния расслабления то члены вашей семьи, то дела рабочие, то внешние обстоятельства. Справиться со всеми проблемами все равно не удастся, поэтому лучший способ их решения – отключить телефон и отложить их на следующий месяц.

Привлекательная девушка у машины
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Львы

Звезды советуют занять такую позицию, словно вы наблюдаете за происходящим в вашей жизни со стороны. Это позволит контролировать ситуацию, ведь существует некоторая опасность нарваться на нечестных, жуликоватых людей. Несмотря на это, судьба готовит вам приятный сюрприз.

Девы

В июле хочется больше времени провести на воздухе в веселых, шумных компаниях. Но этот фейерверк удовольствий явно не для вас, потому что кто-то из присутствующих обязательно испортит вам настроение, нанесет урон вашим вещам или станет причиной небольшой травмы. Лучше проведите время в кругу семьи.

Весы

Решение кредитных вопросов в этом месяце может быть сложным, но не безнадежным. Настойчивость и терпение —ваши помощники в этом вопросе. Эти качества вам также пригодятся, когда вы увидите человека, в которого влюбитесь с первого взгляда. Во что бы то ни стало преодолейте смущение и подойдите к нему первым.

Скорпионы

Если вас тянет испытать свое мужество высоко в горах или глотнуть адреналина прыгая с высоты, следует помнить, что июль не самое безопасное для вас время. Стремление к острым ощущениям также может повлечь за собой штраф за превышение скорости или другие сложности в общении с представителями закона.

Стрельцы

Сложные переплетения судеб, фактов, событий неким непонятным образом станут частью вашей жизни, оставляя в ней свои следы. Лучшее, что вы можете сделать, это сказать всем "нет" и участвовать только в том, что касается лично вас и вашей семьи. Освободившуюся энергию звезды помогут потратить на дополнительные заработки.

Козероги

Вас ждет месяц, полный радостных событий и свершений. Вы сможете наконец решить вопрос, занимавший вас последнее время. Также вам понятны будут скрытые мотивы поступков людей, что позволит оставаться в хорошей форме и оказываться в нужное время в нужном месте.

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Водолеи

Если ваша мама преклонного возраста, обязательно поинтересуйтесь, как ее здоровье, нужна ли ей помощь, а еще лучше сходите с ней на профилактический медицинский осмотр. На работе у вас не самый легкий период. Может произойти перестановка кадров, и вы окажетесь на другой должности.

Рыбы

Может случиться так, что ваши планы на отпуск придется поменять. В любом случае вам стоит заранее еще раз просмотреть все этапы запланированной поездки, сроки действия паспортов, даты и время рейсов, проверить бронь в гостинице. Этот же совет актуален для ваших спутников и друзей.

Источник: Sputnik Эстония

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