Красотка на миллион - именно столько Ева Ривас выиграла на похудении

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. В проекте по похудению "Бешеная сушка" Ева Ривас — армянская певица, представлявшая в 2010 году Армению на вокальном конкурсе "Евровидение", выиграла миллион рублей, рассказывает Sputnik Армения.

Онлайн-тренинг "Бешеная сушка" очень популярен в России. Участники корректируют фигуру фитнес-тренировками и правильным питанием, а самые старательные получают денежное вознаграждение и ценные призы, включая автомобиль.

Ева Ривас, ранее присоединившаяся к этому проекту, заняла второе место среди 16000 участников и получила миллион рублей, а также возможность сделать идеальную улыбку в одной из самых известных стоматологических клиник страны.

"Из 16000 человек второе место — мое, миллион и улыбка на миллион(что с ней делать, если она уже есть, будем разбираться)", — написала певица на своей странице в Instagram.

Комментарии записи полны поздравлений и пожеланий. Сама Ривас делится, что выигрыш был для нее неожиданным: "я и представить не могла, что такое возможно!!!".

Ранее певица неоднократно выкладывала фотографии, демонстрирующие прекрасную фигуру.