Красотка на миллион - именно столько Ева Ривас выиграла на похудении

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. В проекте по похудению "Бешеная сушка" Ева Ривас — армянская певица, представлявшая в 2010 году Армению на вокальном конкурсе "Евровидение", выиграла миллион рублей, рассказывает Sputnik Армения.
Онлайн-тренинг "Бешеная сушка" очень популярен в России. Участники корректируют фигуру фитнес-тренировками и правильным питанием, а самые старательные получают денежное вознаграждение и ценные призы, включая автомобиль.
Из 16000 человек второе место — мое, миллион и улыбка на миллион(что с ней делать, если она уже есть, будем разбираться) ______ Запоздалые слезы, крики посреди улицы, смех, не могу описать!!! Я в шоке! Спасибо всем! Остальное напишу завтра, я еду пить первый раз за очень долгое время🎉🎉🎉🎉🎉 #бс #бс15 #бешенаятуса15 #бешенаясушка15 #бешенаясушка #зож #зожификация #япобедила #яневерю
Ева Ривас, ранее присоединившаяся к этому проекту, заняла второе место среди 16000 участников и получила миллион рублей, а также возможность сделать идеальную улыбку в одной из самых известных стоматологических клиник страны.
"Из 16000 человек второе место — мое, миллион и улыбка на миллион(что с ней делать, если она уже есть, будем разбираться)", — написала певица на своей странице в Instagram.
Комментарии записи полны поздравлений и пожеланий. Сама Ривас делится, что выигрыш был для нее неожиданным: "я и представить не могла, что такое возможно!!!".
Ранее певица неоднократно выкладывала фотографии, демонстрирующие прекрасную фигуру.