Официальный портрет Макрона взорвал соцсети Франции бурей эмоций

КИШИНЕВ, 03 июл — Sputnik. Спустя месяц после своего вступления в должность, по традиции, новоиспеченный президент Франции обнародовал свое официальное портретное фото, пишет Sputnik France.

Сразу же после его публикации на страничке главы государства в Twitter посыпались комментарии, некоторых из которых оказались достаточно язвительными.

​Многие интернет-пользователи предложили свою версию официального портрета. Намекая на непомерные амбиции Макрона на посту президента, они пририсовали ему корону на голове: ​"Как же хороша эта официальная фотография".

Non elle est bien cette photo officielle. pic.twitter.com/a2vRaNHclo — Magali 😼Philip (@magaliphilip) 29 июня 2017 г.

…или же вставили в фото Мануэля Вальса, выглядывающего из-за флага Франции: "Жарковато тут…"

​Некоторые провели параллель с Фрэнком Андервудом, главным героем американского сериала "Карточный домик" — человеком, готовым на все.

​Другие даже предложили новое названия для этого сериала – "Елисейский домик".

​А в глазах третьих это фото есть не что иное, как реклама… Диора. "Обожаю эту новую рекламу Диора!", "Крутые фотки из закулисья".

Les photos des coulisses sont cool. pic.twitter.com/HzJVn9OSZp — JB Semerdjian (@JBSemerdjian) 29 июня 2017 г.

​По мнению нескольких пользователей снимок носит "жесткий и агрессивный" характер и может оказаться "символом того, что нас ждет".

"Кто это фотограф, который состряпал это фото – жутко контрастное, жесткое, агрессивное, практически "плотоядное"? Оно символизирует то, что нас ждет?"

Qui est le/la photographe qui a commis ce portrait hyper contrasté, dur, agressif, presque "carnassier"? Symbole​ de ce qui nous attend?.. — gggphoto (@gggphoto75) 29 июня 2017 г.

​Внимательные интернет-пользователи не преминули заметить открытую книгу, лежащую на столе позади президента. Настоящая загадка: "Что за книга лежит на столе?"

Quel est ce livre ouvert sur le bureau? — Maxime GIGNON (@Maxgignon) 29 июня 2017 г.

​"Мне нравится".

​Немалая часть комментариев принадлежит молодым женщинам, признающимся в любви к новому президенту. Некоторые даже готовы выйти за него замуж, делая вид, что Брижит Макрон не существует.

​"Выхожу за него замуж".

jlépouse — Ludivine (@ludivinedmt) 29 июня 2017 г.

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