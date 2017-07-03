Официальный портрет Макрона взорвал соцсети Франции бурей эмоций

КИШИНЕВ, 03 июл — Sputnik. Спустя месяц после своего вступления в должность, по традиции, новоиспеченный президент Франции обнародовал свое официальное портретное фото, пишет Sputnik France.
Сразу же после его публикации на страничке главы государства в Twitter посыпались комментарии, некоторых из которых оказались достаточно язвительными.
Portrait officiel. pic.twitter.com/fAhSZJvPa5— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 июня 2017 г.
Многие интернет-пользователи предложили свою версию официального портрета. Намекая на непомерные амбиции Макрона на посту президента, они пририсовали ему корону на голове: "Как же хороша эта официальная фотография".
Non elle est bien cette photo officielle. pic.twitter.com/a2vRaNHclo— Magali 😼Philip (@magaliphilip) 29 июня 2017 г.
…или же вставили в фото Мануэля Вальса, выглядывающего из-за флага Франции: "Жарковато тут…"
C'est chaud là… pic.twitter.com/zo8q3Q2akU— Gigg‘s (@GAnnequin_) 29 июня 2017 г.
Некоторые провели параллель с Фрэнком Андервудом, главным героем американского сериала "Карточный домик" — человеком, готовым на все.
29 июня 2017 г.
Другие даже предложили новое названия для этого сериала – "Елисейский домик".
House of Elysée. pic.twitter.com/gzKt0wxHvX— Clovis (@Sivolc) 29 июня 2017 г.
А в глазах третьих это фото есть не что иное, как реклама… Диора. "Обожаю эту новую рекламу Диора!", "Крутые фотки из закулисья".
Les photos des coulisses sont cool. pic.twitter.com/HzJVn9OSZp— JB Semerdjian (@JBSemerdjian) 29 июня 2017 г.
По мнению нескольких пользователей снимок носит "жесткий и агрессивный" характер и может оказаться "символом того, что нас ждет".
"Кто это фотограф, который состряпал это фото – жутко контрастное, жесткое, агрессивное, практически "плотоядное"? Оно символизирует то, что нас ждет?"
Qui est le/la photographe qui a commis ce portrait hyper contrasté, dur, agressif, presque "carnassier"? Symbole de ce qui nous attend?..— gggphoto (@gggphoto75) 29 июня 2017 г.
Внимательные интернет-пользователи не преминули заметить открытую книгу, лежащую на столе позади президента. Настоящая загадка: "Что за книга лежит на столе?"
Quel est ce livre ouvert sur le bureau?— Maxime GIGNON (@Maxgignon) 29 июня 2017 г.
"Мне нравится".
j'aime bien #fraicheur— antiReacpublicain🔻ت (@Latto_Ska) 29 июня 2017 г.
Немалая часть комментариев принадлежит молодым женщинам, признающимся в любви к новому президенту. Некоторые даже готовы выйти за него замуж, делая вид, что Брижит Макрон не существует.
29 июня 2017 г.
"Выхожу за него замуж".
jlépouse— Ludivine (@ludivinedmt) 29 июня 2017 г.