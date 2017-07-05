Безвыходная ситуация: вреден и крем от загара, и солнце

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Ультрафиолетовое излучение при низких температурах способствует разрыву оснований ДНК – к такому выводу пришли ученые Квинслендского университета.

В ходе исследования, которое специалисты проводили на головастиках полосатой болотной лягушки, они подтвердили эту теорию, проверив действие ультрафиолетовой радиации.

Как считают ученые, такое же действие солнечные лучи оказывают и на людей. Изменения, по их мнению, могут привести к мутациям и гибели клеток.

В то же время, пишет rueconomics.ru, исследователи МГУ имени Ломоносова провели анализ кремов от загара и выяснили, что одним из их компонентов является авобензон. Это вещество само по себе не опасно, но под действием солнечных лучей и хлорированной воды распадается на токсины прямо на коже, образовывая до 20 химических веществ. В их число входят фенолы и ацетофеноны.

Как известно, хлорированный ацетофенон используют для создания в том числе слезоточивого газа.