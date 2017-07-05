Посреди поля близ Вероны фермер трактором и плугом "нарисовал" Путина

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. При помощи трактора и плуга итальянский фермер Дарио Гамбарин изобразил на своем поле близ Вероны гигантский портрет президента России Владимира Путина.

Это творение он приурочил к саммиту G20, который пройдет в немецком Гамбурге 7 — 8 июля, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на зарубежные СМИ.

Для того чтобы создать портрет Владимира Путина, ширина которого составляет 135 метров, фермер использовал трактор.

​Портрет хорошо видно только с большой высоты. При этом Гамбарин подписал его фамилией президента на русском языке.

Фермер рассказывает, что при подготовке к такого рода творчеству не проводит предварительно замеры поля, а уповает лишь на собственный глазомер и навыки управления трактором.