Советы психолога: как подготовить ребенка к школе

До начала учебы осталось почти два месяца. Sputnik Грузия побеседовал с психологом Софо Маисурадзе, которая рассказала, как родители должны вести себя для того, чтобы первый год в школе не стал стрессом для ребенка.

В первую очередь, необходимо помнить, что каждый ребенок индивидуален, поэтому вариант "сын моей подруги сразу привык и не плакал" — это не панацея. Главное, по мнению психолога, с пяти лет начать правильно готовить ребенка к школьной жизни.

Ребенок к школе готов

"Родители должны говорить ребенку, что с будущего года он пойдет в школу, детально описывать среду, где ему придется проводить большее количество времени, объяснять, что он будет делать на уроках, и так далее", — рассказала Маисурадзе.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Как записать ребенка в первый класс - пять подробных шагов

Желательно перед началом учебного процесса гулять вместе с ребенком на территории школы, объяснять, что его ждет, а если удастся, познакомить с будущим педагогом и одноклассниками. Чем более знакома будет среда, в которую он попадет, тем меньше будет стресс, уверяет психолог.

Родители должны превратить подготовку к школе в настоящий веселый и занимательный ритуал. Пойти вместе с ребенком за покупками и дать ему возможность выбрать школьный портфель, ручки и все нужные принадлежности, которые ему понравятся – прекрасно повлияет на подготовку к школе.

"Фразы "вот ты идешь в школу, поэтому должен быть внимательным, слушаться педагога, хорошо учиться" и множество других указаний так напрягают детей, что они воспринимают школу, как какое-то негативное место", — подчеркнула Маисурадзе.

Помимо этого, ребенок должен физически созреть к школе, чтобы развить моторику. Добиться этого можно с помощью игры с пластилином. Перед началом учебного процесса психолог также советует играть с ребенком в школу.

"Полюбить учебу ребенок сможет только благодаря игре. Нельзя отнимать у ребенка любимое занятие. Учеба с помощью игры — наилучший вариант", — отметила Маисурадзе.

Психолог уверена, что родители, которые часто упрекают своих детей, формируют в них комплексы, которые помешают выявить таланты и сильные стороны.

"Нельзя говорить такие фразы, как "Если ты не будешь хорошо учиться, я не буду тебя любить". Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо учился, необходимо хвалить его даже за самые небольшие успехи", — подчеркнула Маисурадзе.

В том случае, если ребенок в школе не сможет адаптироваться, будет плакать и требовать забрать его с уроков, психолог советует родителям обратиться к специалисту. Ведь слезы – это признак определенного дискомфорта, поэтому необходимо выяснить, из-за чего ребенок переживает.

В целом, свой протест в связи с началом учебы в школе выражают многие дети, сказала Маисурадзе. Это часто связано с тем, что от них ждут гораздо больше, чем они могут дать в тот момент.

Дети, которые ходили в детский сад, гораздо проще привыкают к школе, отметила специалист. Если ребенок знает стихи, цифры и буквы – это не означает, что он готов к школе. По словам Маисурадзе, существует много факторов, которые определяют готовность детей.

Сегодня эти факторы устанавливают специалисты на тестировании, которое проходят все будущие первоклассники. Однако, Маисурадзе уверена, что родители не должны отдавать детей в школу до 7 лет.

По ее словам, это подтверждают исследования, которые проводят во всем мире, а также практика, которая показала, что в шесть лет у ребенка только начинают пробуждаться навыки, необходимые для школы.

"И в итоге получается, что у других детей, которые старше всего лишь на несколько месяцев, что-то получается лучше, чем у вашего ребенка, а из-за этого ему становится некомфортно. В данном случае, поверьте, значение имеют даже несколько недель", — отметила Маисурадзе.

Многие родители, по словам Маисурадзе, ограничивают своих детей во времени, заставляя их в основном делать уроки и не оставляя времени на игры. В результате, ребенок испытывает дефицит свободного времени и начинает ненавидеть школу за то, что она отняла возможность играть.

Проявление понимания к детям – основной совет психолога. Не забывайте, что ваши дети начинают новый, очень сложный жизненный этап. Неудачи в учебе не должны стать поводом для семейных ссор.

Счастливого учебного года, первоклашки!