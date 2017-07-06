В ночь на 7 июля - праздник Иван Купала: история, традиции и обычаи

Праздник начинают отмечать в ночь на 7 июля, которую в народе считают особенной – только в эту ночь можно найти мистический цветок папоротника, который принесет человеку счастье и богатство.

Как возник праздник

Яркий народный праздник Ивана Купалы берет свои истоки из язычества, хотя его происхождение точно не установлено. Иван Купала, предположительно, произошел из языческих ритуалов очищения, омовения, которое происходило в реках и озерах в день летнего солнцестояния.

У древних славян Иван Купала был праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Поэтому его связывали с днем летнего солнцестояния, который по старому стилю выпадал на 20-22 июня.

© Sputnik/ Илья Питалев Праздник Ивана Купалы в Московской области

После принятия христианства на Руси Иван Купала, который приурочили к одному из величайших православных праздников — Рождеству Иоанна Предтечи, стал символизировать христианский обряд крещения.

Будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан, родился в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы именно 7 июля (по старому стилю 24 июня).

Прошли столетия — праздник Ивана Купалы, который претерпел изменения и потерял свое истинное астрономическое время, люди продолжает отмечать широко и ярко.

По древней традиции, праздник по сей день празднуют во многих странах, в том числе в Европе, в Прибалтике, России, Беларуси, Украине и так далее. Во многих странах праздник Ивана Купалы на сегодняшний день является как церковным праздником, так и народным, хотя называют его по-разному.

Традиции и обряды

Праздник, который в народе называли Иванова ночь или Иванов день, по традиции начинают отмечать с наступлением ночи — люди проводили многочисленные ритуалы и обряды, связанные с водой, огнем и травами, и конечно же, гадали. Кстати, многие из этих обрядов сохранились по сей день.

В ночь на Ивана Купала главной традицией было обязательное купание в воде, так как старину люди считали, что, начиная с этого дня до Ильина дня (2 августа по новому стилю), вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов.

Поэтому вода в эту ночь считалась целебной и обладала магической силой. Соответственно она помогала очиститься от всякого зла, исцелиться и приобрести хорошее здоровье.

© Sputnik/ Константин Чалабов Праздник Ивана Купалы в Великом Новгороде

В тех деревнях, где рядом не было водоема, люди затапливали бани, в которых парились и отмывались от нечисти, а банными вениками, которые заготавливали в этот день, пользовались до следующего дня Ивана Купалы. Люди верили, что растения в этот день имеют особую силу и благотворно влияют на здоровье людей.

В народе считали, что именно в это время вода входит в священный союз с огнем. Это считалось огромной природной силой, символом которого стали купальские костры, которые, которые разжигали по берегам озер, рек и водоемов и в наши дни.

По народным поверьям, огонь, как и вода, в ночь на Ивана Купала обладал большой магической и очищающей силой. Поэтому на берегах рек, озер и водоемов разводились большие костры, которые могли уберечь людей от всякой нечисти.

В народе считали, что в Купальскую ночь нельзя было спать, так как именно в эту ночь вся нечисть — лешие, русалки, оборотни, кикиморы, домовые, водяные и т.д., выходила наружу и могла причинить вред людям, поэтому они пытались защититься огнем от костров.

Молодежь водила хороводы, плясала вокруг костров и конечно же перепрыгивала через огонь костра. По традиции — кто перепрыгнет выше и не заденет пламя, будет счастливым. Мужчины также преследовали цель стать удачливее и смелее, а девушки и женщины – укрепить здоровье, прибавить красоты и привлекательности.

Старшее поколение проводило свою домашнюю скотину между Купальскими кострами, для того чтобы их не постигла смерть и болезнь. А матери сжигали в кострах белье, сорочки и одежду, снятую с больных детей, чтобы никакая хворь их не брала.

Популярным также было поджигать деревянные колеса или смоляные бочки, которые впоследствии скатывали с горы или носили на длинных шестах, символизируя солнцеворот.

В наши дни самая популярная традиция в день Ивана Купалы — обливаться водой, так как люди продолжают верить, что вода смывает болезни и очищает человека. Однако церковь не приветствует языческие обряды.

Значение цветов и трав

Магической, целебной силой в ночь на Ивана Купала обладали также цветы и травы, поэтому существовало множество обрядов, связанных с их собиранием. Но, собрать траву нужно было до рассвета, иначе все магические свойства пропадали.

© Sputnik/ Егор Еремов Праздник летнего солнцестояния Купалье в Белоруссии

В частности, цветы и травы, собранные в Иванову ночь, клали под Купальскую росу, затем высушивали и использовали по необходимости. Целебными отварами поили больных людей, окуривали избы, изгоняли злых духов, привлекали удачу и достаток.

Согласно поверьям, некоторые растения могли даровать способность разговаривать с птицами и животными. Одними из самых популярных трав, которые собирали в эту ночь, были крапива, мать-мачеха, душица, багульник и полынь. Такими травами боролись с нечистой силой и использовали в различных магических обрядах.

По преданию, главным цветком в эту ночь был и остается папоротник, который цветет совсем недолго. По народным поверьям, цветущий папоротник, который считался одним из самых загадочных, колдовских растений, не только исполняет сокровенные желания, но и помогает отыскивать клады.

Считалось, что не только цветок папоротника обладает волшебством, но и расцветающая перелет-трава. Перелет-трава, по народному поверью, может переносить за тридевять земель. А если в ночь на Ивана Купалу сорвешь одолень-траву, то не страшны тебе будут враги.

Гадания, поверья и приметы

Самым распространенным на Ивана Купала остается гадание при помощи венков. Венки плелись из различных трав — лопуха, медвежьего ушка, богородской травы (чабрец, тимьян) или ивана-да-марьи, в которые вставлялись зажженные маленькие лучинки или свечки. Затем спускали на воду и внимательно следили за ними.

Если венок начинал быстро отплывать от берега, это означало счастливую и долгую жизнь или хорошее замужество, а если венок тонул, означало, что замуж в этом году девица не выйдет или суженый ее разлюбит.

© Sputnik/ Евгений Коктыш Праздник Ивана Купалы

Счастливее всех мог стать человек, чей венок заплывал дальше других, а дольше всех проживет – чья свечка или лучинка в венке прогорит дольше других.

Крапивой люди в эту ночь оберегали себя от посягательств различной нечисти – для этого растение раскладывали на пороге дома и на подоконниках.

В Купальскую ночь люди всегда запирали своих лошадей, которые в эту ночь были особенно уязвимы, так как ведьмы охотились за ними, чтобы поехать на Лысую Гору, с которой лошади живыми не возвращались.

В ночь на Ивана Купалу, люди искали муравейники и собирали муравьиное масло, которое по преданию в эту ночь наделялось большими целительными свойствами.

Цветок иван-да-марья, сорванный в ночь на Ивана Купалу, нужно было вложить во все углы дома – люди считали, что этим защищают его от посягательств воров.

По одной из легенд, цветок иван-да-марья — это брат и сестра, которые полюбили друг друга, и были наказаны за это, и превращены в цветок. Брат с сестрой будут разговаривать, и это спугнет воров.

Считается, что в ночь на Ивана Купалу, деревья могут переходить с одного места на другое, разговаривать друг с другом шелестом листьев. Это относилось также и к траве, и цветам. Даже животные по преданиям в эту ночь разговаривают между собой.

По одной из примет, в полночь нужно не глядя набрать цветов и положить под подушку, а утром проверить, набралось ли двенадцать разных трав или нет. Если набралось, в этом году девица выйдет замуж.

Под голову кладут трипутник (подорожник), приговаривая: "Трипутник-попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого!"

На Иванов день до восхода солнца нужно пронести через свое стадо медвежью голову и зарыть посреди двора, тогда среди скота падежа не будет.

А если на Иванов день перелезть через двенадцать огородов, любое желание сбудется.

Сильная роса на Ивана Купалу — к урожаю огурцов, если на Иванову ночь звездно —грибов будет много.

Материал подготовлен Sputnik Грузия на основе открытых источников