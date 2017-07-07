У звезды Instagram Лолы Чуил появился двойник - фото красотки

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Не так давно темнокожая красавица Лола Чуил (Lola Chuil), взорвала сеть своими шикарными фотографиями, передает Sputnik Молдова.
Но недолго она была "темной пантерой соцсетей", на "пятки ей наступает" австралийская модель Duckie Thot.
Она обворожительна, молода, у нее прекрасная фигура.
И очень необычный оттенок кожи.
Впрочем, смотрите сами.
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