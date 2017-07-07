У звезды Instagram Лолы Чуил появился двойник - фото красотки

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Не так давно темнокожая красавица Лола Чуил (Lola Chuil), взорвала сеть своими шикарными фотографиями, передает Sputnik Молдова.



Но недолго она была "темной пантерой соцсетей", на "пятки ей наступает" австралийская модель Duckie Thot.

New work with @karoliskaminskas 👽 Публикация от Duckie Thot (@duckieofficial) Сен 28 2016 в 2:29 PDT

Она обворожительна, молода, у нее прекрасная фигура.

What you see is what you reflect Публикация от Duckie Thot (@duckieofficial) Июл 2 2017 в 2:37 PDT

И очень необычный оттенок кожи.

Black on black business support is so important. Thank you BET for giving us that platform 🙌🏿 Публикация от Duckie Thot (@duckieofficial) Июн 26 2017 в 8:36 PDT

Впрочем, смотрите сами.

One more… G'night from Cali 💋 Xx Публикация от Duckie Thot (@duckieofficial) Июл 6 2017 в 12:41 PDT

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