Сегодня Рождество Иоанна Предтечи: история, богослужения, обряды

Рождение самого пророка и Крестителя Господня было предсказано пророком Исаией еще за 700 лет до самого события: "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему".

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский Святой после Богородицы. Церковь чтит память Предтечи семь раз в году.

Сам Спаситель говорил о нем так: "Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя".

Чудо зачатия и рождества

О чудесных обстоятельствах зачатия и рождения Святого Иоанна повествует евангелие от Луки. Будущий пророк родился в семье иудейского священника около Хевроне (Эль-Халиль) южнее Иерусалима. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Него.

Родители будущего пророка — праведные Захария и Елисавета достигли старости, не имея детей, так как Елисавета была бесплодна. Бездетность в те времена в израильском народе считалась наказанием Божиим. Поэтому бездетные супруги часто подвергались осуждениям со стороны окружающих.

О рождении сына Захарии возвестил в храме архангел Гавриил: "…не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн". Захария усомнился в истинности пророчества, и за это на время был лишен дара речи.

Рождение долгожданного сына для родителей явилось знамением всемогущества Божия и указанием на особую миссию новорожденного. Так, по милости Божией Иоанн избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях.

По преданию, слух о рождении Иоанна дошел до царя Ирода, и когда пришли в Иерусалим волхвы с вопросом, где находится родившийся Царь Иудейский, Ирод вспомнил о сыне Захарии и, издав приказ об избиении младенцев, послал убийц и в город, где жили праведники.

Путь к пророчеству

С юных лет будущий праведник избрал необыкновенный образ жизни — он удалился в необитаемую Иудейскую пустыню и, поселившись в одной из диких пещер, в молитве и посте прожил там до 30-ти лет.

Одежду носил Предтеча самую простую, грубую, из верблюжьего волоса, препоясывая ее кожаным поясом. Пища его состояла только из корней и растений, дикого меда и акрид (род саранчи). Поэтому, часто его сравнивают с пророком Илией, который тоже жил в Иудейской пустыне, носил власяницу и кожаный пояс.

© Sputnik/ В. Дружков Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне"

Будущий Святой, скрываясь в глубине пустыни и ища только общения с Богом, ждал, когда Сам Господь призовет его для пророческого служения. Этот день настал в 28-29 году нашей эры, во время правления императора Тиберия.

Святой Иоанн начал проповедовать в окрестностях Иудейской пустыни и на берегу Иордана. Он крестил людей, погружая их в воду, и проповедовал покаяние. Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем получить внешнее омовение, люди должны нравственно очиститься, и таким образом приготовить себя к принятию Евангелия.

Хотя, крещение Предтечи не было еще благодатным таинством христианского крещения, смысл его заключался в духовном приготовлении к принятию будущего крещения водой и Святым Духом.

Многие жители Иерусалима и страны Иудейской, зная о строгой и добродетельной жизни Иоанна, услышав о его учении, полном силы и величия, приходили к нему и крестились от него в Иордане.

Креститель Господень

Сила его проповеди была так велика, а число народа, желающего креститься с каждым днем становилось все больше, что многие начали думать, что Святой Иоанн и есть всеми ожидаемый Мессия.

Но Иоанн на тайные мысли народа отвечал так: "Я крещу вас водою, но идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем".

И этот день настал — Иисус Христос — Спаситель мира, пришел к Иоанну на Иордан креститься. Крещение сопровождалось чудесными явлениями — схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный…"

Получив откровение о Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: "Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира". Услышав это, двое из учеников Иоанна присоединились к Иисусу Христу. То были апостолы Иоанн (Богослов) и Андрей (Первозванный, брат Симона-Петра).

Смерть праведника

Крещением Спасителя пророк Иоанн практически завершил свое пророческое служение. Он безбоязненно и строго обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего.

В частности, Креститель обвинял иудейского царя Ирода в том, что тот имел незаконную связь с женой своего брата — Иродиадой. Ироду это не нравилось, и он заключил пророка в темницу.

Но, ненависть Иродиады была еще сильнее, и она искала повода убить праведника. Во время одного из пиров, Соломия, дочь Иродиады, своим танцем угодила царю, и он пообещал дать ей все, что она пожелает.

© Sputnik/ Борис Игнатович Икона "Усекнование главы Иоанна Предтечи"

По наущению матери она потребовала отрубленную голову Иоанна Предтечи на блюде. Царь исполнил ее желание, а Соломия отдала голову своей матери. Православная церковь вспоминает мученическую кончину пророка в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, который отмечает 11 сентября.

Ученики Иоанна Крестителя погребли его тело в Самарянском городе Севастии. Но Иродиада не разрешила хоронить голову Иоанна Предтечи вместе с телом и держала ее в своем дворце. Главу тайно похоронила служанка царицы, Святая мироносица Иоанна, на Елеонской горе.

Особенности богослужения

В православной церкви Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников, хотя и не является двунадесятым. Он празднуется за шесть месяцев до Рождества Христова.

Особенность великого праздника состоит в том, что он имеет один день попразднества, которого не бывает у схожих праздников. По выражению церковных песнопений, Святой Иоанн был "светлою утреннею звездою", которая предвозвещала пришествие в мир Солнца Правды – Христа Спасителя.

Праздник этот совершается по обычному уставу, положенному для бденной службы Святому, однако значение самого Святого Иоанна и праздника его Рождества отмечается в богослужении тем, что на утрени прежде читается канон Иоанну Предтече, которые не предваряется каноном Пресвятой Богородице.

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По строю службы и торжественности празднования Рождество Иоанна Предтечи приближается к самым великим праздникам. В связи с такой выдающейся торжественностью в этот радостный день из служб категорически исключается все заупокойное. Оно устраняется в этот день Церковным уставом, а не просто запрещает вносить поминальные моления в общественное богослужение.

Верующим в этот день рекомендуются молитвы покаяния и радости, ибо это истинный праздник радости, который обещает приход к нам нашего Господа.

Рождество Иоанна Предтечи всегда попадает на Петровский пост, который заканчивается празднованием памяти Святых апостолов Петра и Павла – 12 июля. На праздник Рождества Иоанна Предтечи по Уставу разрешается вкушать рыбу.

Через Святого Иоанна каждый приходит в церковь с покаянием – он покровитель всех верующих.

О чем молятся

Как проповеднику покаяния ему молятся о вразумлении грешников, даровании видения и понимания своих грехов и их причин, о приобщении к Церкви некрещеных людей, маловеров и сектантов и даровании покаянного чувства, о помощи заключенным.

К нему прибегают за духовной помощью во время длительных постов. Пророк Иоанн издревле особо почитался крестьянами и пчеловодами, поэтому его просят об изобилии земных плодов.

Молитва

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но, совокуплялся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех: ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия. Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи, обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывали грех, покаяние же проповедуяй во очищение когождо дел скверных; очисти убо мя, грехми оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничто же скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Материал подготовлен Sputnik Грузия на основе открытых источников