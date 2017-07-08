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Ребенок играет в разбитом в результате боевых действий автомобиле в Южном Судане

Беспрецедентный исход голодных африканских детей

© AFP/ Albert Gonzalez Farran
Общество
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Детский фонд ООН опубликовал доклад, в котором говорится о беспрецедентном в истории "исходе" африканских детей, покидающих свои семьи и страны из-за голода и лишений

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik, Алексей Тоом. Эксперты ООН отмечают беспрецедентный рост количества беспризорных детей в Африке, покидающих дома своих родителей из-за голода и неустроенности. В опубликованном докладе ЮНИСЕФ говорится о примерно семи миллионах африканских детей, которые ежегодно становятся беженцами, пытаясь найти безопасное место для жизни.

Пятая их часть добирается до берегов Европы.

Почти половину всех беженцев из стран Центральной и Западной Африки составляют дети, говорится в опубликованном на днях докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Ежегодно из-за насилия, бедности и изменений климата около семи миллионов детей в этом регионе вынуждены покидать свои дома и искать убежища, в том числе в других странах мира. Авторы исследования обращают внимание на то, что "армия детей-кочевников" — это будущее "черного континента". Тем временем, многие из них не имеют возможности учиться и нормально питаться.

Никогда ранее в известной истории человечества

"Таких перемещений детей в Западной и Центральной Африке мы никогда ранее в нашей истории не наблюдали. Число детей-переселенцев растет с каждым днем. Большая часть этих детей оседает внутри Африки, а не в Европе или где-либо еще", — заявил региональный директор ЮНИСЕФ для стран Центральной и Западной Африки Мари-Пьер Пуарье, слова которого цитирует пресс-служба ООН.

Африка
© Sputnik/
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Ранее, как сообщал портал Sputnik Эстония, представители продуктовой программы ООН в поездках по Европе собирали средства на приобретение и доставку продуктов питания для примерно 400 тысяч детей в нескольких странах Африки, которые без немедленной помощи могут умереть от голода в ближайшие месяцы.

Почти треть из малолетних беженцев и перемещенных лиц находят приют и растут в бедных странах Африки к югу от Сахары. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привел в пример всему миру Уганду, которая, почти не получая помощи от других стран или международных организаций, открыла свои границы для 1,3 миллиона беженцев, строит для них постоянные деревни и раздает земельные участки.

Каждый пятый ребенок из числа беженцев и мигрантов из стран Центральной и Западной Африки добирается до Европы, пополняя вновь набирающий силу поток мигрантов, высаживающихся на берегах Греции и Италии.

Масштабы дефицита продуктов недооцениваются

Мари-Пьер Пуарье призвал в рамках обсуждения проблем беженцев и мигрантов уделять детям больше внимания, укреплять международную систему их защиты во всех странах их назначения.

Мигранты
© AFP/ CARLO HERMANN
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Опубликованный ООН доклад основан на целой серии интервью, проведенных с детьми из числа мигрантов и беженцев и их семьями из ряда стран Африки. Многие из опрошенных указывали, что основными причинами их бегства стали такие факторы, как отсутствие безопасности, бедность, отсутствие возможности лечить и учить детей, а также последствия изменения климата, связанные с экстремальными погодными условиями.

Стоит отметить в качестве пояснения причин "исхода" детей из собственных семей, что в традиционной африканской семье (конечно, с поправкой на регион, народность и традиции) распределение пищи происходит по принципу спасения старших за счет младших. То есть в случае кризисов младшие дети в семьях остаются без еды и чаще всего покидают свои семьи. Резкий рост количества детей-кочевников может служить доказательством того, что продуктовый кризис в беднейших странах Африки с их неконтролируемой рождаемостью достиг катастрофических масштабов.

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