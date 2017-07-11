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Как избавиться от вирусов, атаковавших Facebook

© Sputnik/
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Тема:
Новости Facebook (10)
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От зловредных программ в Интернете никто не застрахован, но IT-специалист рассказал читателям Sputnik как они могут защитить свои компьютеры и аккаунты от вирусов

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Вирус, повредивший программное обеспечение гаджетов и компьютеров многих пользователей Facebook, является расширением для браузера Google Chrome под названием Gonazi, объяснил корреспонденту Sputnik IT-специалист Михаил Дудин.

Чаще всего в личную переписку приходит сообщение от друга, которое содержит ваше имя и изображение с аватарки. Многие пользователи начинают кликать на собственное фото, что является большой ошибкой — так происходит заражение браузера. Юзеру нужно лишь подтвердить установку вредоносного расширения, и права администратора для этого не требуются.

Вирус, повредивший программное обеспечение гаджетов и компьютеров многих пользователей Facebook
Михаил Дудин
Вирус, повредивший программное обеспечение гаджетов и компьютеров многих пользователей Facebook

"Ссылка, которую распространяет вирус, маскируется под видео. При нажатии на нее пользователя "перебрасывает" на страницу, похожую на YouTube, и в это время браузер предлагает вам установить расширение, которое начинает вредоносную активность после установки", — пояснил Дудин  в интервью с корреспондентом Sputnik Кыргызстан.

Вирус, повредивший программное обеспечение гаджетов и компьютеров многих пользователей Facebook
Михаил Дудин
Вирус, повредивший программное обеспечение гаджетов и компьютеров многих пользователей Facebook

Данное приложение потенциально опасно тем, что может завладеть всеми паролями, которые сохранены в браузере. К сожалению, удалить его не получится — при попытке открыть список расширений браузер просто "вылетает". Приходится удалять из его системы: для этого надо открыть раздел программы в контрольной панели Windows, найти Chrome и нажать кнопку "удалить". Важно поставить галочку возле поля "Также удалить данные о работе в браузере", чтобы стерлись и все расширения.

"Вирус может не только завладеть личными данными, но и повредить операционную систему компьютера. Следует поменять пароль в Facebook и все пароли, сохраненные в браузере. Кроме того, рекомендую проверить компьютер антивирусной программой", — резюмировал специалист.

После можно снова установить браузер, скачав его с официального сайта.

Те, у кого антивирус не установлен, должны сделать это или воспользоваться бесплатными программами проверки на вирусы от одного из ведущих разработчиков.

Тема:
Новости Facebook (10)

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Теги:
аккаунты, facebook, защита, вирус, мир, IT-технологии
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