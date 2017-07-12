Когда ошибаются синоптики, спасают народные приметы

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Многим из нас приходилось сталкиваться с ситуацией, когда прогноз погоды от метеорологов не совпадает с картиной, которая происходит за окном. Даже сегодня, имея современное оборудование, которое позволяет прогнозировать погоду на месяцы вперед, специалисты часто ошибаются. Иной раз народные приметы могут оказаться точнее, чем прогнозы синоптиков.

По поведению животных, виду растений, а также при помощи различных природных явлений они могли предсказать погоду на ближайшее время. Этими же способами можем воспользоваться и мы с вами, главное – внимательно посмотреть вокруг себя. Sputnik Эстония предлагает читателям несколько наиболее распространенных примет, сохранившихся еще от наших предков, которые помогут сориентироваться в прогнозе погоды не только на ближайшие дни, но и на разные сезоны текущего года.

Насекомые — лучшие синоптики

Июль издревле считается одним из самых дождливых месяцев лета, но при этом самым теплым. В это время наступает созревание хлебов и время сенокоса. На улице все цветет, в саду поспевают ягоды, а в огороде обилие фруктов и овощей.

A. Volkov Колокольный звон как примета духовной жизни

Насекомые очень хорошо чувствуют изменения в погоде. Например, пчелы перед непогодой начинают роиться над ульем, муравьи прячутся в муравейнике и закрывают все входы и выходы, стрекозы сбиваются в стаи и начинают беспорядочно летать, а светлячки гаснут.

Такие насекомые, как комары или слепни перед дождем становятся агрессивными. Все дело в том, что во время дождя летать они не могут, а поэтому стараются "наесться" до начала ненастья. Не удивляйтесь, если перед дождем вас сильно покусают москиты.

Все имеет значение

Животные тоже хорошо предугадывают погоду. Рыба перед ненастьем выскакивает высоко над поверхностью воды и ловит мошек, лягушки на болоте сильно квакают, дикие утки прячутся в камышах, птицы низко летают. Если сверчок молчит, то ждите дождь, а если кричит – хорошую погоду.

Утром стоит обратить свое внимание на росу. Если на земле обильная влага, то весь день будет хорошая погода, а если ее нет – скоро пойдет дождь.

Перед ненастьем бутоны луговых цветов закрываются.

Красноватое сияние вокруг луны говорит о том, что близится непогода. Перед дождем луна становится бледного цвета, а перед сильным ветром – ярко светит. Легкий утренний туман указывает на то, что день будет теплым, а вот плотный туман — к холодной и дождливой погоде.

Если вы любите наблюдать за закатом и рассветом, то эти приметы помогут вам узнать и о предстоящей погоде. Солнце уходит за горизонт багрово-красным — утро будет холодным, а если красным солнце с утра поднимается, то днем пойдет дождь. Розовый закат, золотистый или желтый – будет теплая погода.

Каким будет Рождество

Соловьи ночью не умолкают – в ближайшие пару дней будет ветреная погода. Если кошка лениво подтягивается на полу, то погода будет радовать теплом. Увидите аиста, который стоит на обеих ногах, потряхивает крыльями и прячет свой клюв, то бури и непогоду не миновать.

Низкая радуга в небе – к ненастью, высокая и круглая – к хорошей погоде, а двойная или тройная – к дождю. Если утром увидите божью коровку, то посадите ее к себе на ладонь. День будет солнечным, если жучок быстро улетит, а если попытается спрятаться между пальцев – к плохой погоде.

В среду, 12 июля, день Павла и Петра. Издавна считается, что жара на 12 июля предвещает морозное Рождество. Если к 17 июля на деревьях появятся желтые листья, то это признак раннего прихода осени и зимы.