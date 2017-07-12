Европейский суд по правам человека запретил женщинам прятать лица

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В очередной раз Европейский суд по правам человека отказался поддержать иск представителей исламских общин Европы против запрета властей на ношение женщинами никабов в публичных местах. На этот раз запрет закрывающего лицо головного убора опротестовывали бельгийские мусульмане.

Люксембургский Суд по правам человека в своем вердикте, вынесенном 11 июля, поддержал власти Бельгии, запретивших ношение в общественных местах частично или полностью скрывающих лицо элементов одежды. Такого рода ограничения были ранее введены в целом ряде стран Европы, где отмечается рост количества иммигрантов-мусульман. Некоторые правозащитные организации считают, что любое вмешательство властей в моду или традиции ношения одежды нарушают права человека, пишет Sputnik Эстония.

В двух делах аналогичного рода: "Самиа Белкацеми и Ямина Оуссар против Бельгии" и "Фузиа Дакир против Бельгии", — суд пришел к выводу, что введенный в нескольких муниципалитетах страны в 2008 году и на территории всей страны в 2011 году запрет нельзя считать выпадом ни против конкретно этих трех женщин, ни против мусульман в целом. Судьи сочли, что запрет не нарушает ничьих прав и не противоречит Конвенции о правах человека. Запрет служит "защите прав и свобод других людей", что совершенно "необходимо в демократическом обществе".

Судьи призывают к осмотрительности

В мае 2012 года в пригороде Брюсселя Моленбеке, где компактно проживает мусульманская община, возникли уличные волнения местного масштаба после того, как полицейские потребовали от проходившей по улице женщины снять никаб.

В 2014 году все тот же Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск французских мусульман, пытавшихся опротестовать запрет властей страны от 2010 года на ношение скрывающих лицо уборов и элементов одежды. В то же время, суд призвал власти быть осторожнее с утверждением и применением на практике такого рода законов, поскольку существует риск избыточного их использования и подпитывания стереотипов в сознании населения. Сам по себе запрет, как сочли большинство судей, не нарушает принципа свободы вероисповедания и предназначен для обеспечения "уважения к минимальному комплексу ценностей открытого демократического общества", в который входит и открытость для социальной интеракции.

Законы шариата не требуют закрывать лицо

Следует отметить, что с точки зрения шариата обязательным для женщины-мусульманки считается ношение хиджаба, а никабы или иные полностью скрывающие лицо уборы вовсе не являются обязательными для женщины в соответствии с предписаниями ислама. С точки зрения эстонского правозащитника Алексея Семенова, запрет на ношение такого рода атрибутики ни в коей мере не нарушает прав верующих мусульман, он основан на соображениях безопасности и охраны правопорядка.